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影／52萬公斤大豆沙拉油檢出致癌物 石崇良：未釐清前工廠全面停工
衛福部食藥署昨天公布中聯油脂公司代工生產的大豆沙拉油，檢出致癌物「苯駢芘（Benzo[a]pyrene）」超過法規限量，第一時間已要求問題產品全面下架。衛福部長石崇良上午出席立法院衛環委員會前受訪時指出，目前食藥署正與地方衛生局共同追查，是原料品質變化，還是製造過程等環節出現問題。
石崇良表示，在6月30號接到通報後，7月1日就立刻公布它的批號，目前掌握的一共是有52萬公斤左右，製造日期是在115年的4月4日，有效期限是115年9月30號，這個批號全部都已要求下架，除了中聯之外的另外三家業者，我們也同步通知下架，消費者如果有這個批號的產品，都可以到原購買的商家去退貨。
針對是否可能是蓄意添加，還是如何被汙染？石崇良表示，目前可以掌握到的，是這一批製造的原料是在4月送驗，當時是合格，但是在後面才發現這個成品有異常，才回頭去追蹤殘餘的第一批原料的剩餘體，也就是相關產品，才驗出不符合安全規定的情況。石崇良說，FDA目前也正跟地方衛生局釐清，這過程當中到底是發生了什麼問題？是在製造過程的溫控？還是有額外的狀況？現在正了解調查中，在還沒有完全釐清之前，目前已經要求工廠全面停工。
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