苯駢芘超標沙拉油惹議 專家點名2類食物：致癌物比蒸煮高37倍

「中聯油脂」股份有限公司自主檢驗發現約1300公噸大豆沙拉油含一級致癌物「苯駢芘」，油品流向泰山、福壽及福懋等業者，已啟動下架回收機制。食安專家「韋恩的食農生活」指出，苯駢芘除了可能出現在植物油中，炭烤及煙燻肉類也是常見來源，民眾應避免過量攝取。

韋恩表示，「苯駢芘」被國際癌症研究中心列為一級致癌物質，是多環芳烴的主要攝入來源。食物經過350~400度的高溫會產生苯駢芘，日常生活常見的肉類燒烤和煙燻食物都是其主要來源。至於植物油的種子，在經過高溫乾燥或是接觸到高溫產生的煙，也會產生苯駢芘。

韋恩提到，過去曾有研究探討以鴨胸肉來比較不同烹調方式所產生的多環芳香烴含量，在烹調時間介於半小時至1.5小時的範圍內，結果顯示，總多環芳烴含量由低至高依序為液態煙燻香料每公斤0.3微克、蒸煮8.6微克、烘烤130微克、煙燻210微克、帶皮炭烤300微克，以及去皮炭烤320微克。

韋恩分析，這項研究發現去皮炭烤的多環芳烴含量是蒸煮的37倍以上，帶皮食物反而略低，原因是皮提供了一層物理屏障，減少油脂直接滴落到炭火上。韋恩建議民眾應維持均衡飲食，避免過量食用炭烤、燒烤及煙燻肉品，並去除食物烤焦、燒黑的部位。烹調時也應適量用油，避免油脂長時間高溫加熱、冒煙或反覆使用，且盡量選擇富含不飽和脂肪酸如芥花籽油、橄欖油的油品。

本站報導，中聯油脂公司代工生產的大豆沙拉油受影響產品已增至21項，台中市食安處下令全面停產，呼籲民眾停止食用。台北榮總臨床毒物科主任楊振昌指出，苯駢芘通常與高溫加熱有關，若長期、大量暴露，可能增加肺癌，大腸癌、胃癌等消化道癌症風險。