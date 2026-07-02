整理包／苯駢芘超標沙拉油1300公噸流向3大廠 產品名單、退貨方式、健康風險一次看

國內再爆食用油食安事件。上游油品代製廠中聯油脂自主檢驗發現，一批大豆沙拉油含有一級致癌物「苯駢芘（Benzo[a]pyrene，BaP）」8.1微克／公斤，超過我國限量標準2.0微克／公斤，約為標準值的4.05倍。

這批問題油品約有1300公噸，分別供應給福懋油、福壽及泰山，再製成家庭用沙拉油、調合油、香油，以及供餐廳、食品加工業使用的18公升、18公斤大包裝油品。三家業者均已啟動下架回收。

文章目錄 一、苯駢芘油品事件時間軸

二、哪些油品受到影響？

三、哪些場所可能受到波及？

四、消費者如何退貨？

五、買到問題油品應該怎麼做？

六、已經吃下肚怎麼辦？

七、平常如何降低油品及苯駢芘風險？

6月29日傍晚，中聯油脂接獲第三方檢驗報告，發現批號315-1150404的大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（BaP）8.1 μg/kg，超過法規標準。

6月30日，中聯立即通知泰山、福壽及福懋三家下游業者停止相關產品出貨，並依規定主動通報食藥署。

6月30日傍晚及7月1日傍晚，食藥署陸續接獲中聯兩次通報，確認約1300公噸問題油品已流向三家業者，涉及有21項產生受影響。

事後，中聯油脂公開致歉，成立專案小組調查超標原因，並宣布將自主檢驗由原本每季一次提升為每批次送驗，同時加強原料驗收、配合主管機關調查及協助後續消費者權益保障，以防止類似事件再次發生。

苯駢芘是什麼？

苯駢芘又稱苯并芘，是多環芳香烴的一種，可能在有機物不完全燃燒、熱裂解、煙燻、烘烤等過程中產生，也可能來自原料或環境污染。

國際癌症研究機構將苯駢芘列為「第一級致癌物」，代表已有充分證據確認其具有致癌性。但「第一級致癌物」是危害分類，並不等於只要吃一次就一定會罹癌。

實際健康風險仍與攝取劑量、接觸頻率及時間長短有關，長期、反覆攝取的風險通常高於單次少量接觸。

問題原料資訊如下：

圖／台中市食品藥物安全處提供

台中市政府已要求中聯油脂停止相關產品製造及出貨、回收問題油品，並追查後續銷售流向。

以上產品名稱及批號以食藥署公布資料為準。消費者除了核對品名，也應查看瓶身、桶身或外箱上的批號，不能只憑品牌判斷。

此次問題油品同時包含小包裝家庭用油，以及18公升、18公斤的大包裝業務用油，因此可能涉及兩類通路：

1. 家庭與零售通路

泰山部分產品為0.6公升至3公升包裝，可能透過一般商店、傳統通路或其他零售管道售出。民眾家中若有相關品牌油品，應核對產品名稱與批號。

2. 餐飲、攤商及食品加工場所

18公升或18公斤包裝通常供餐飲業、早餐店、油炸攤商、團膳或食品加工業者使用，因此相關業務用油的下游流向是目前追查重點。

不過，截至2026年7月2日，主管機關尚未完整公布個別餐廳、早餐店、鹹酥雞攤、食品工廠或團膳業者名單。外界關注學校營養午餐是否使用問題油品，但目前仍不能直接認定已流入特定學校或餐飲場所，必須等待地方衛生機關完成流向清查。

泰山產品（受理期限：截至2026年9月30日）

泰山已公布退貨辦法，並將預防性回收範圍擴大至2026年4月至6月間製造的相關產品。

消費者可撥打客服專線 0800-079-080，或透過泰山官方網站、官方LINE等管道登記。

持有發票或購買證明者：可依公司說明寄送發票或購買憑證，並提供掛號回郵地址，由泰山以郵政匯票方式辦理退款。

未保留發票者：只要能提供實際產品，並確認屬於回收期間產品，泰山可安排到府收取。

福壽產品

福壽表示，受影響產品主要流向企業客戶，將由專責人員聯繫回收。截至7月2日，針對一般消費者的完整公開退貨流程仍待業者進一步公告。

民眾可先停止使用、保留產品及購買證明，並聯絡福壽食品消費者服務專線 0800-236-699，確認退貨方式。

福懋油產品

福懋油已停止問題批次相關成品出貨，並進行產品流向盤查及回收。截至7月2日，業者尚未公布完整的一般消費者退款程序。

消費者可先向原購買商家辦理退貨，或聯絡福懋油消費用油服務電話 （04）2657-0989轉518 詢問。

民眾可依照以下步驟處理：

1.立即停止食用 不要繼續炒菜、油炸，也不要抱持「只剩一點，用完就好」的心態。 2.不要混入其他食用油 將問題油稀釋、混合新油或重新加熱，都無法確保苯駢芘含量降至安全範圍。 3.核對品名、容量與批號 同一品牌並非所有油品都有問題，應以食藥署及業者公告的品名、批號為判斷依據。 4.保留油瓶、外箱及購買證明 先拍攝產品正面、批號、有效日期及購買憑證，並保留剩餘產品，以利辦理退貨及後續追蹤。 5.暫時不要自行丟棄 部分業者可能要求繳回實體產品，過早丟棄可能影響退款或回收。 6.餐飲業者應立即封存 若店內使用相關業務用油，應停止使用並封存，聯絡供應商或品牌業者回收，同時保留進貨單據及使用紀錄。

如果過去曾使用相關油品，不必因單次或短期食用而過度恐慌，但應立即停止繼續攝取。

苯駢芘的主要疑慮在於長期、反覆暴露，不是典型會在食用後立刻引發特定急性症狀的物質。民眾可記錄使用品牌、批號、使用時間及大約用量；若出現明顯身體不適，或對健康狀況有疑慮，可攜帶產品資料就醫諮詢。