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食安警報！市售14款大豆沙拉油 致癌物超標

聯合報／ 記者林琮恩林海侯思蘋黃寅／連線報導
違規沙拉油急下架 製油上游大廠「中聯油脂」主動通報一三○○公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物「苯駢芘」含量超標，食藥署清查發現，這批油品供應泰山、福壽、福懋等業者，共製十四款大豆沙拉油品。業者已緊急啟動下架回收機制，圖中油品並無問題批號。記者季相儒／攝影
違規沙拉油急下架 製油上游大廠「中聯油脂」主動通報一三○○公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物「苯駢芘」含量超標，食藥署清查發現，這批油品供應泰山、福壽、福懋等業者，共製十四款大豆沙拉油品。業者已緊急啟動下架回收機制，圖中油品並無問題批號。記者季相儒／攝影

衛福部接獲國內油品代製廠「中聯油脂」主動通報，一千三百公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物「苯駢芘」含量超標，比現行標準高出四倍。食藥署食品組組長許朝凱指出，這批產品已出貨至泰山、福壽、福懋等零售業者，製作十四款大豆沙拉油品，業者啟動下架回收機制，各地衛生局正清查流向。

中聯油脂已遭台中市政府要求立即全面停止產線與出貨。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，「苯駢芘」屬多環芳香烴，若民眾長時間吸入接觸，恐增加肺腺癌風險。如長期攝食「苯駢芘」殘留過量食物，恐增加腸胃道癌風險。

顏宗海強調，油品製程中可能因溫度過高而產生這類致癌物質，也可能為環境汙染，主管機關務必查明汙染源頭。

許朝凱表示，「中聯油脂」於六月卅日、七月一日二度主動通報，指稱「大豆沙拉油」批號315-1150404（製造日期一一五年四月四日、有效日期一一五年九月卅日）於自主檢驗時，檢出「苯駢芘」每公斤八點一微克，不符我國「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準每公斤二微克，這批大豆沙拉油已供應泰山、福壽及福懋使用。

食藥署昨午會同台中市食安處至中聯、福懋及福壽等廠商查核，證實這批「苯駢芘」超標的大豆沙拉油產品分別出貨予福懋五八八公噸、福壽四二一公噸、泰山二九一公噸，總計一千三百公噸。三家業者獲得通知後，均已啟動下架回收機制。

經統計，疑慮產品共十四項，分別為泰山十款、福懋一款、福壽三款，加上中聯油脂上游品項，合計十五項。許朝凱指出，民眾如持有業者公布受影響產品，請暫停食用，並依業者公布辦理退貨。

下架品項最多項目的泰山表示，接獲通知後，不但預防性下架使用該批原料的所有產品出貨，庫存封存，除四月生產的商品批次外，再擴大下架相關商品至四至六月生產批次範圍。

福壽也說，收到通知後，隨即展開廠內原料及相關產品的全面盤查，廠內目前已無該批問題原料及產品，受影響品項均已納入下架回收範圍，營業用油將由專人負責通知及後續處理，一般消費者的退貨方式則將另行公告。

福懋油則說，接獲通報後，公司即刻停止該批次相關成品出貨，並展開產品流向盤查作業。

中聯油脂在晚間發出道歉聲明，承諾立刻實施更嚴格的自主管理，包括「加驗驗收原料」、「增加自主檢驗頻率」，並落實「每批次油品委外送驗」，確認品質絕對合格後才准予放行出貨。

致癌沙拉油

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