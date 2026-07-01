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中聯油脂大豆沙拉油致癌物嚴重超標 台中食安處勒令立即停工回收

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「中聯油脂」公司通報1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，台中市食安處前往稽查取樣。圖／台中市衛生局提供
「中聯油脂」公司通報1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，台中市食安處前往稽查取樣。圖／台中市衛生局提供

衛福部食藥署接獲「中聯油脂」公司主動通報，自主檢驗發現共1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，產品並已出貨供應泰山、福壽、福懋3家業者共14款大豆沙拉油品。台中市衛生局晚間說，昨已會同食藥署前往位在清水的中聯油脂稽查，除立即命令全面停止產線與出貨，也要求業者即刻下架回收，同時追查市面流向與流入數量，若屆期未改善，將依第48條規定，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食安處表示，中聯油脂此次自主檢驗出問題的產品為批號315-1150404的大豆沙拉油，製造日期今年4月4日、有效日期今年9月30日，檢出「苯駢芘」含量為8.1μg/kg，嚴重超出我國「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定的2.0μg/kg 上限；該公司已依規透過「食品藥物業者登錄平台」完成自主通報。

食安處指出，經聯合稽查小組調查，該批問題油品分別於今年4月8日至10日間，出貨予福懋油脂、福壽實業及泰山企業。中聯油脂已通知下游同步啟動回收。食安處除要求中聯油脂立即停止使用問題批次產品外，更祭出嚴格管控措施，要求該公司在釐清製程污染原因、完成改善並經檢驗合格前，全面暫停該產線製作與出貨，確保問題產品不再流入市面。

食安處說，「苯駢芘」屬於多環芳香族碳氫化合物，常見於油脂高溫加工製程中，具有潛在健康風險。後續若查獲業者有涉及規避、隱匿或未依規定通報者，將面臨3萬元至300萬元罰鍰。

消費者若曾購買相關產品，可撥打各公司客服專線辦理退換貨：福壽實業0800-236699；福懋油脂0800-888255；泰山企業0800-079080，如有消費爭議，亦可撥打全國消費者服務專線「1950」尋求協助。

「中聯油脂」公司通報1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，台中市食安處前往稽查取樣。圖／台中市衛生局提供
「中聯油脂」公司通報1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，台中市食安處前往稽查取樣。圖／台中市衛生局提供

「中聯油脂」公司通報1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，台中市食安處前往稽查取樣。圖／台中市衛生局提供
「中聯油脂」公司通報1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，台中市食安處前往稽查取樣。圖／台中市衛生局提供

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