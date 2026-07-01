快訊

有這麼信賴？吳乃仁管收12天獲釋 台糖董座吳明昌挨告背信罪

MiLB／潘文輝入選未來之星明星賽 今年唯一台灣代表

北捷手機嗶進站僅限信用卡？他尋悠遊卡替代方案 網狂推1物：可當實體卡用

聽新聞
0:00 / 0:00

中聯油脂大豆沙拉油致癌物超標 泰山、福壽、福懋14款產品流向清查中

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署接獲「中聯油脂」股份有限公司主動通報，自主檢驗發現共1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，業者已啟動下架回收機制。圖／聯合報系資料照片
衛福部食藥署接獲「中聯油脂」股份有限公司主動通報，自主檢驗發現共1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，業者已啟動下架回收機制。圖／聯合報系資料照片

衛福部食藥署接獲「中聯油脂」股份有限公司主動通報，自主檢驗發現共1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，業者啟動下架回收機制。食藥署食品組組長許朝凱指出，這批產品已出貨，供應泰山、福壽、福懋3家業者共14款大豆沙拉油品，多提供食品業者業務使用，地方衛生局正清查流向，民眾若發現購買到異常批號，應盡快向通路要求退貨。

許朝凱說，6月30日、7月1日傍晚接獲中聯2度主動通報，7月1日傍晚再次接獲通報，其「大豆沙拉油」約1300公噸，批號為315-1150404，製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日，於自主檢驗時，檢出苯駢芘8.1 μg/kg，不符我國「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準2.0 μg/kg，這批大豆沙拉油供應泰山、福壽及福懋使用。

食藥署指出，苯駢芘屬多環芳香烴（PAHs）的一種，係於食品加工過程產生或受環境汙染。食藥署指出，我國針對食用油脂已訂有苯駢芘限量標準，食品業者應落實自主管理，確保產品符合衛生安全規定。

食藥署今天中午派員會同台中市食安處至中聯、福懋及福壽查核，發現這批檢出苯駢芘超標之大豆沙拉油產品，已分別於4月8日、9日及10日出貨予福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1300公噸，該三家業者經接獲中聯通知後，均已啟動下架回收機制。許朝凱指出，衛生機關將持續督導追蹤案內產品下架回收情形，並請中聯檢討產品製程。

許朝凱指出，疑慮產品分別為泰山10款、福懋1款、福壽3款，共14項，加上中聯油脂上游品項，合計為15項，民眾如持有業者公布受影響產品，請暫停食用，並依業者公布辦理退貨，業者若發現產品有危害衛生安全時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局，未依規定通報者，將依違反「食安法」第7條規定，處以新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

中聯油脂股份有限公司等4家業者通報產品資訊。圖／食藥署提供
中聯油脂股份有限公司等4家業者通報產品資訊。圖／食藥署提供

致癌沙拉油

延伸閱讀

影／鱸魚麵線吃到半熟魚 高雄名店竟回「是鮭魚」…網：太荒唐

乳品標示新制今起上路 取得鮮乳標章、驗證標章者才能標示為鮮乳

腎病用藥「克裏美淨」預防性回收 食藥署緊急回收138萬餘錠

澳洲柑橘芬普尼超標9倍 近20公噸需退運銷毀⋯大陸桂花也檢出蘇丹紅

相關新聞

苯駢芘超標沙拉油惹議 專家點名2類食物：致癌物比蒸煮高37倍

「中聯油脂」股份有限公司自主檢驗發現約1300公噸大豆沙拉油含一級致癌物「苯駢芘」，油品流向泰山、福壽及福懋等業者，已啟動下架回收機制。食安專家「韋恩的食農生活」指出，苯駢芘除了可能出現在植物油中，炭烤及煙燻肉類也是常見來源，民眾應避免過量攝取。

沙拉油驗出致癌物超標 新北衛生教育單位啟動專案稽查

國內再爆食用油食安事件，上游油品代製廠中聯油脂檢驗發現，一批大豆沙拉油含有一級致癌物「苯駢芘（Benzo[a]pyrene，BaP）」超過限量標準值4倍。這些問題油品又透過下游業者製成家庭用沙拉油、調合油及香油等，引發大眾恐慌。

影／52萬公斤大豆沙拉油檢出致癌物 石崇良：未釐清前工廠全面停工

衛福部食藥署昨天公布中聯油脂公司代工生產的大豆沙拉油，檢出致癌物「苯駢芘（Benzo[a]pyrene）」超過法規限量，第一時間已要求問題產品全面下架。衛福部長石崇良上午出席立法院衛環委員會前受訪時指出，目前食藥署正與地方衛生局共同追查，是原料品質變化，還是製造過程等環節出現問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。