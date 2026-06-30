4千億北宜高鐵核定在即 藍綠交鋒、前政委憂配套不足恐白花

高鐵延伸宜蘭計畫案進入行政院核定階段，但雜音仍多，行政院前政委吳澤成擔心高鐵建設配套不足，民眾搭乘意願不高，4千億元恐怕白花。對此，縣政府及藍營縣長參選人吳宗憲都表示支持高鐵，但涉及路線整合等技術問題，希望交通部多溝通協調，綠營縣長參選人林國漳陣營請中央儘速核定。

繼民進黨政府前官員賀陳旦、張景森呼籲高鐵案暫緩，出身宜蘭的前政委吳澤成也提出質疑。外界認為年底選舉在即，為拉抬綠營宜蘭選情，行政院可能在選前核定高鐵案當利多，讓綠營前朝官員憂心。

監察院4月公布高鐵延伸宜蘭調查結果，認為「欠缺詳細評估」。吳澤成表示，過去評估興建北宜直鐵進入宜蘭，採鐵道高架銜接，由於經費龐大，他擔任工程會主委時協調先做宜蘭到羅東高架（3月已核定），往北段的頭城到礁溪等到興建北宜直鐵時再一併高架，但後來直鐵沒了，改出現高鐵。

吳澤成說，高鐵進入宜蘭平原，沒有納入北宜直鐵高架路廊整體考量，問題就出在這裡，都是要高架，高鐵沒有與台鐵「共用路廊」，多拆遷房屋，也打亂未來與花東高快速鐵路銜接做準備的路線安排，公民幫推及監察院意見，值得中央檢討。

他說，事實上從北宜直鐵到高鐵的原始計畫不是這樣，它有整體環島考量，交通部都不說清楚，建議中央與縣府開會釐清，回應公民幫推和監察院意見，讓外界了解支持，行政院再據以核定推動，比較妥當。

針對吳澤成喊話檢討評估，縣政府表示，全案已進入行政院最後核定階段，縣政府支持高鐵，但涉及路線整合等技術問題及前政委吳澤成、公民幫推的建議，希望交通部溝通協調。

據了解，縣府1年多前曾建議「高鐵與台鐵高架計畫共用頭城至礁溪路廊」，原因在於高鐵以高架延伸從頭城鎮進入經礁溪鄉，路線會在礁溪跨過國5平原高架路線，那麼將來台鐵「頭城鎮到礁溪鄉的鐵路高架」怎麼蓋？要再跨過高鐵嗎？所以當時縣府建請評估路線整合，但後來交通部認為「共用路廊」不可行，縣政府也尊重。

國民黨縣長參選人吳宗憲表示，為了思考讓下一代子孫有環島高鐵，他支持高鐵，但也希望中央與地方釐清爭議、完善配套，真正替宜蘭下一代打開未來的路。

吳宗憲說，高鐵不僅會帶給鄉親便利，更是串起環島高鐵的關鍵一環，如果缺乏完善配套，經費資源確實面臨白費風險，重大交通建設應有通盤規劃，不能只看單一項目，吳前政委提到的建議都是從整體路網出發的思考藍圖，請中央部會和縣府納入配套評估。

民進黨縣長參選人林國漳競辦總幹事陳文昌表示，多數宜蘭人對北宜高鐵樂觀其成，希望行政院早日核定此案；至於這項建設的效益高不高？相信歷史自有評斷。

為了高鐵延伸宜蘭的路線規劃，立委吳宗憲去年曾經辦過地方說明會，邀請交通部聽取地方心聲，他支持高鐵案完整配套，攸關宜蘭下一代子孫的環島高鐵。聯合報系資料照