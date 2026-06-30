快訊

台積電及聯發科領軍台股收漲1,126點 6月高低差距達6,212點

高鐵台北站啟用塵封20年「神秘通道」 估尖峰日加速一萬人離站

要官校畢業生明敵我意識 賴總統：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

聽新聞
0:00 / 0:00

4千億北宜高鐵核定在即 藍綠交鋒、前政委憂配套不足恐白花

聯合報／ 記者戴永華王思慧／宜蘭即時報導
高鐵延伸宜蘭計畫進入行政院最後核定階段，前政委吳澤成表示不反對高鐵，但目前配套不足，路廊未整合徵收民地，一旦核定下去，民眾搭乘意願不高，近四千億元建設經費恐白花了。聯合報系資料照
高鐵延伸宜蘭計畫進入行政院最後核定階段，前政委吳澤成表示不反對高鐵，但目前配套不足，路廊未整合徵收民地，一旦核定下去，民眾搭乘意願不高，近四千億元建設經費恐白花了。聯合報系資料照

高鐵延伸宜蘭計畫案進入行政院核定階段，但雜音仍多，行政院前政委吳澤成擔心高鐵建設配套不足，民眾搭乘意願不高，4千億元恐怕白花。對此，縣政府及藍營縣長參選人吳宗憲都表示支持高鐵，但涉及路線整合等技術問題，希望交通部多溝通協調，綠營縣長參選人林國漳陣營請中央儘速核定。

繼民進黨政府前官員賀陳旦、張景森呼籲高鐵案暫緩，出身宜蘭的前政委吳澤成也提出質疑。外界認為年底選舉在即，為拉抬綠營宜蘭選情，行政院可能在選前核定高鐵案當利多，讓綠營前朝官員憂心。

監察院4月公布高鐵延伸宜蘭調查結果，認為「欠缺詳細評估」。吳澤成表示，過去評估興建北宜直鐵進入宜蘭，採鐵道高架銜接，由於經費龐大，他擔任工程會主委時協調先做宜蘭到羅東高架（3月已核定），往北段的頭城到礁溪等到興建北宜直鐵時再一併高架，但後來直鐵沒了，改出現高鐵。

吳澤成說，高鐵進入宜蘭平原，沒有納入北宜直鐵高架路廊整體考量，問題就出在這裡，都是要高架，高鐵沒有與台鐵「共用路廊」，多拆遷房屋，也打亂未來與花東高快速鐵路銜接做準備的路線安排，公民幫推及監察院意見，值得中央檢討。

他說，事實上從北宜直鐵到高鐵的原始計畫不是這樣，它有整體環島考量，交通部都不說清楚，建議中央與縣府開會釐清，回應公民幫推和監察院意見，讓外界了解支持，行政院再據以核定推動，比較妥當。

針對吳澤成喊話檢討評估，縣政府表示，全案已進入行政院最後核定階段，縣政府支持高鐵，但涉及路線整合等技術問題及前政委吳澤成、公民幫推的建議，希望交通部溝通協調。

據了解，縣府1年多前曾建議「高鐵與台鐵高架計畫共用頭城至礁溪路廊」，原因在於高鐵以高架延伸從頭城鎮進入經礁溪鄉，路線會在礁溪跨過國5平原高架路線，那麼將來台鐵「頭城鎮到礁溪鄉的鐵路高架」怎麼蓋？要再跨過高鐵嗎？所以當時縣府建請評估路線整合，但後來交通部認為「共用路廊」不可行，縣政府也尊重。

國民黨縣長參選人吳宗憲表示，為了思考讓下一代子孫有環島高鐵，他支持高鐵，但也希望中央與地方釐清爭議、完善配套，真正替宜蘭下一代打開未來的路。

吳宗憲說，高鐵不僅會帶給鄉親便利，更是串起環島高鐵的關鍵一環，如果缺乏完善配套，經費資源確實面臨白費風險，重大交通建設應有通盤規劃，不能只看單一項目，吳前政委提到的建議都是從整體路網出發的思考藍圖，請中央部會和縣府納入配套評估。

民進黨縣長參選人林國漳競辦總幹事陳文昌表示，多數宜蘭人對北宜高鐵樂觀其成，希望行政院早日核定此案；至於這項建設的效益高不高？相信歷史自有評斷。

為了高鐵延伸宜蘭的路線規劃，立委吳宗憲去年曾經辦過地方說明會，邀請交通部聽取地方心聲，他支持高鐵案完整配套，攸關宜蘭下一代子孫的環島高鐵。聯合報系資料照
為了高鐵延伸宜蘭的路線規劃，立委吳宗憲去年曾經辦過地方說明會，邀請交通部聽取地方心聲，他支持高鐵案完整配套，攸關宜蘭下一代子孫的環島高鐵。聯合報系資料照

繼民進黨政府前官員賀陳旦、張景森呼籲高鐵案暫緩，出身宜蘭的前政委吳澤成也提出質疑，若缺乏完整配套及全盤規劃，近4千億的興建經費恐白花。聯合報系資料照
繼民進黨政府前官員賀陳旦、張景森呼籲高鐵案暫緩，出身宜蘭的前政委吳澤成也提出質疑，若缺乏完整配套及全盤規劃，近4千億的興建經費恐白花。聯合報系資料照

高鐵 北宜高鐵 吳澤成

延伸閱讀

配套不足…前政委吳澤成質疑宜蘭高鐵 憂近4千億經費白花

宜蘭地方意見：藍促檢討 綠盼快核定

賀陳旦批宜蘭高鐵 恐淪做一段算一段

觀察站／爭議未解…民進黨拚選舉 宜蘭高鐵未必是利多

相關新聞

台灣之子陳水扁又發「特赦試卷」 考驗台獨金孫賴清德

特赦，曾是前總統蔡英文沒有完成的「阿扁試卷」；如今，這份試卷又被擺到賴清德總統桌上，成為蔡賴必須共同面對的「歷史共業」。但這個難題，對賴總統可能更尷尬一點。 前總統陳水扁日前公開喊話，賴總統過去赦扁的主張，不知道是否還算數？與其說「喊話」，語句更像「叫板」，幾乎是直接要求賴清德兌現承諾。

陳菁徽曝：勞動部社群維運連年得標商 竟有兒少性交易案前科

115年度中央政府總預算近期還在審議當中。國民黨立委陳菁徽今天在臉書爆料，勞動部的「歲出用途累計表」統計，截至今年五月底，勞動部累計支出早已高達1076億元，其一筆365萬的社群維運標案，連年得標廠商負責人，竟然有兒少性交易案前科。

4千億北宜高鐵核定在即 藍綠交鋒、前政委憂配套不足恐白花

高鐵延伸宜蘭計畫案進入行政院核定階段，但雜音仍多，行政院前政委吳澤成擔心高鐵建設配套不足，民眾搭乘意願不高，4千億元恐怕白花。對此，縣政府及藍營縣長參選人吳宗憲都表示支持高鐵，但涉及路線整合等技術問題，希望交通部多溝通協調，綠營縣長參選人林國漳陣營請中央儘速核定。

民進黨：呼籲韓國瑜返台踐行承諾 支持無人機特別預算

藍白兩黨近日提出「無人機條例」並堅持回歸常態性年度預算編列，民進黨發言人林楚茵今天表示，國防自主與不對稱戰力的建置具高度迫切性，呼籲在野黨全力支持行政院版「國防自主無人載具採購特別條例」草案，切勿因政治杯葛延宕國防建軍期程。

盧鄭韓相繼訪美 羅廷瑋：國民黨整體一致 退出溝通民進黨會挑撥離間

台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜先後完成訪美行。國民黨立委羅廷瑋表示，國民黨的策略就是加強對美國溝通，不探究盧秀燕會不會訪美，因為國民黨是一致的，加強對美溝通。

三鶯線今通車 侯友宜：未來7線規畫、7線施工 盼懂工程者接棒

新北捷運三鶯線今天正式通車，新北市長侯友宜表示，三鶯線今天起至8月31日提供2個月免費搭乘，除可讓土城、三峽、鶯歌往返雙北節省約20分鐘通勤時間，也可帶動地方觀光、文化及產業發展。他表示，新北目前捷運營運里程已達108公里、90座車站，均為全國第一，未來還有7線規畫、7線施工，盼由「越了解新北、越懂工程的人」接棒，持續推動捷運建設。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。