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宜蘭高鐵行政院核定關頭…前政委憂心配套不足 四千億恐白花了

聯合報／ 記者吳淑君孟嘉美／台北即時報導
高鐵宜蘭站預定地，宜蘭縣宜蘭市凱旋里活動中心。記者許正宏／攝影
高鐵宜蘭站預定地，宜蘭縣宜蘭市凱旋里活動中心。記者許正宏／攝影

宜蘭高鐵通過環評、國發會審議，在等行政院核定的節骨眼，到底高鐵好還是直鐵好？爭議依舊激烈，現在連住在宜蘭的前政委吳澤成認為配套不足，他擔心行政院若這樣核定下去，民眾搭乘意願不高，近四千億元恐白花了。

吳澤成指出，該計畫起源是依東部鐵路提速計畫推動辦理，從北宜直線鐵路截彎取直開始規劃，因經過翡翠水庫集水區，環評一直無法通過，要是能過，直鐵早就蓋了。交通部鐵道局後來改推高鐵，由南港利用其預留北部機場的出入口，繞過翡翠水庫集水區，環評才過關。

宜蘭高鐵進入宜蘭平原段，卻沒有參照直鐵計畫整體考量，問題就出在這裡，既未和台鐵共用路廊，得拆遷房屋，維修儲車機場設在壯圍，也打亂未來與花東高快速鐵路銜接做準備的政策安排，公幫推及監察院提出的意也確實值得檢討。

他憂心，目前宜蘭高鐵就是南港到宜蘭新站，萬一行政院真的這樣核定，會被人家戲稱是盲腸，沒有整體國家建設高度。但事實上，原始計畫不是這樣，它有整體環島考量，「交通部都不講，很不負責任。」

吳澤成強調，宜蘭高鐵不只是宜蘭的高鐵，是全台灣高快速鐵路的一環，要是沒有完整配套，民眾搭乘意願不高，近四千億可能會像公民幫推說的「白花了」，交通部和宜蘭縣政府應召集各方開會，釐清爭議，回應公民幫推和監察院意見，也對計畫做個交代，先讓外界了解並獲得支持，行政院再據以核定推動，較妥當。

他也提出解方，高鐵宜蘭新站會和台鐵共構，此時應將台鐵頭城到蘇澳站全線高架，高架後列車不用停平交道才能密集發車，區間車五到十分鐘一班，接駁高鐵旅客到台鐵各站，化解轉乘不便問題。

再者，直鐵計畫維修儲車機場設在蘇澳新站，高鐵卻在宜蘭新站壯圍另設機場，他認為壯圍區位不適當。高鐵有三個機場，南部左營，中部烏日都設置好了，唯獨北部沒著落，高鐵維修儲車機場可與鐵路機場整合在蘇澳新站，為未來花東高快速鐵路銜接做準備，也解決高鐵北部機場問題。

鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭計畫辦理過程，均遵守相關法律規定與行政程序，監察院並未認定違失，僅提出相關建議意見請行政院及相關部會參處。

轉乘規劃方面，高鐵宜蘭站與台鐵宜蘭新站將採平行共站設計，旅客可於同站直接轉乘，大幅縮短轉乘時間，後續並將整合高鐵、台鐵及公路客運、市區公車等運具，提升整體公共運輸服務品質。至於蘇澳新站距離高鐵宜蘭站至少十三公里，將大幅增加計畫經費，現階段尚無需求，需配合長期發展再予評估。

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