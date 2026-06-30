鐵道局：宜蘭雙鐵平行共站 方便轉乘

前政委吳澤成認為宜蘭高鐵目前配套不足，擔心行政院若這樣核定下去，民眾搭乘意願不高，近四千億元恐怕會白花。鐵道局表示，高鐵宜蘭站與台鐵宜蘭新站，將採平行共站設計，旅客可於同站直接轉乘，且已經規畫於蘭陽溪北側設置高鐵維修基地，蘇澳新站距離遠，現階段尚無需求。

吳澤成提議高鐵維修儲車機廠可與鐵路機廠整合在蘇澳新站，為未來花東高快速鐵路銜接做準備，也解決高鐵北部機廠問題。鐵道局說，目前高鐵延伸宜蘭計畫已規畫於蘭陽溪北側設置高鐵維修基地，並兼供未來高鐵宜蘭站的營運調度使用。至於蘇澳新站距離高鐵宜蘭站至少約十三點五公里，將大幅增加計畫經費，現階段尚無需求。

鐵道局指出，鐵路高架化依規定是由地方政府提出可行性研究後，送交通部審議，目前宜蘭縣政府已啟動頭城至礁溪鐵路高架化計畫的可行性研究作業。在轉乘規畫方面，「高鐵宜蘭站」與「台鐵宜蘭新站」將採平行共站設計，旅客可於同站直接轉乘，後續並將整合高鐵、臺鐵及公路客運、市區公車等運具，提升整體公共運輸服務品質。