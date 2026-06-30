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宜蘭地方意見：藍促檢討 綠盼快核定

聯合報／ 記者戴永華王思慧／宜蘭報導

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲說，前政委吳澤成的專業意見值得中央參考，應檢討規畫及配套是否周全；民進黨宜蘭縣長參選人林國漳競總回應，多數宜蘭人期待政院盡速核定高鐵延伸案。

宜蘭縣政府表示，高鐵延伸案已進入行政院最後核定階段，縣政府支持高鐵，但是涉及路線整合等技術問題、吳澤成及公民幫推的建議，希望交通部多溝通協調，獲得圓滿解決。

吳宗憲表示，政委吳澤成的專業觀點值得中央政府參考，尤其過去中央政府在推動高鐵延伸案時，便引發地方強烈質疑說明不足、程序不完備，這些中央部會都責無旁貸，應該好好檢視。

高鐵不僅會帶給宜蘭鄉親便利，未來更是串起台灣環島高鐵的關鍵一環，如缺乏通盤規畫、完善配套，四千億的國家資源確實面臨白費風險，甚至對鄉親、對這塊土地造成無法磨滅的損害。

吳宗憲表示，他始終主張「交通建設絕不只是水泥工程，而是產業升級與都市發展的基礎工程。」宜蘭的重大建設不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，更不能只看單一項目。吳政委提到的台鐵全線高架密集發車、北部維修機場整合在蘇澳新站以利將來銜接花東等解方，皆是從整體路網出發的藍圖思考，都值得中央部會和縣府納入配套評估。

林國漳競選總部總幹事陳文昌表示，西部縣市已經有高鐵便捷的交通，如今中央重視宜蘭交通，要核定四千億元的高鐵宜蘭延伸案，這對宜蘭而言也不過「剛好而已」，多數宜蘭人對於北宜高鐵都樂觀其成，也希望行政院早日核定此案，攸關宜蘭未來發展的重大建設。

吳澤成 高鐵 宜蘭

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