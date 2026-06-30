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賀陳旦批宜蘭高鐵 恐淪做一段算一段

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導
交通部前部長賀陳旦（中）表示，宜蘭高鐵決策程序不透明，缺乏完整可行性評估。記者胡瑞玲／攝影
交通部前部長賀陳旦（中）表示，宜蘭高鐵決策程序不透明，缺乏完整可行性評估。記者胡瑞玲／攝影

前政委吳澤成呼籲交通部和宜蘭縣政府召集各方開會，先釐清宜蘭高鐵爭議，回應公民幫推和監察院意見，行政院再據以核定推動。交通部前部長賀陳旦說，希望高鐵延伸前，應聽取地方意見，否則執意興建，恐怕成效不彰。公民幫推認為，未完整溝通與評估前應暫停推動計畫。

賀陳旦表示，很佩服吳澤成在環評通過後，仍願意從根本來討論政策，很有政務官的風範。他強調，部分縣市高鐵站確實設在郊外、交通不便處，但宜蘭距離台北近、通勤客多，二次轉乘將使通勤族使用意願大打折扣。此外，不少假日到宜蘭舉家出遊的親子客，會選擇開車或是搭乘火車，以利用各站點串接周邊景點，如此一來高鐵的使用率恐不如預期。

賀陳旦批評，高鐵蓋在縣政中心附近，畫設四百公頃特定區，但現行計畫看不出高鐵設站有多大的產業量能，卻要大幅改變當地農田風貌。「以地方發展來講很畸形」。

賀陳旦表示，高鐵要不要延伸宜蘭，應縱覽全國高鐵延伸計畫，再透過整體計畫看局部性細節，而不是沒有大方向，做一段、算一段。希望高鐵延伸前，應聽取地方意見，否則執意興建，恐怕成效不彰。

公民幫推表示，高鐵進入宜蘭平原段，沒參考直鐵計畫，而是另闢路廊，徵收農地及房舍，將嚴重衝擊環境景觀。且高鐵預定於壯圍設置維修儲車廠，將打亂未來花東快速鐵路銜接的政策安排。在在顯示直鐵、高鐵延伸及鐵路高架計畫各行其是、缺乏整體的鐵道路網規畫。

公民幫推強調，推動高鐵延伸前應秉持三大基本立場，包含充分揭露相關資訊並進行公眾溝通、將直鐵方案納入整體計畫進行完整客觀評估，未完成完整溝通與評估前應暫停推動計畫。

賀陳旦 高鐵 吳澤成

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