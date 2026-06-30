觀察站／爭議未解…民進黨拚選舉 宜蘭高鐵未必是利多

北宜直鐵變高鐵，戲劇化轉折，交通部前部長賀陳旦反對，前政務委員張景森批史詩級錯誤，監察院調查報告認為欠缺詳細評估，如今連前政委吳澤成也認為配套不足，顯見事情嚴重。九合一選舉逼近，行政院若為了宜蘭綠營選情硬要核定，「錯誤政策比貪汙更可怕」難道也要在宜蘭上演一次？

張景森批評當年的直鐵變高鐵，是某任交通部長天才級政治創意，完全被選舉綁架。日前監察院調查報告更指出，二○一九年四月召開的「高鐵南延屏東及臺鐵接軌標準軌研商」會議，由時任交通部次長黃玉霖聽取鐵道局簡報，附帶作成結論，請鐵道局盡速研議高鐵延伸宜蘭之初步規畫，鐵道局十一月啟動「高鐵延伸宜蘭計畫」綜合規畫及環境影響評估作業。

研議十多年的北宜直鐵案，在二○一九年這一年，突然被宜蘭高鐵取代，當時的交通部長就是現任外交部長林佳龍。高達四千億、影響深遠的高鐵延伸宜蘭開發案，環境部環評大會通過速度也宛如搭高鐵。監委批決策過程，未先縝密進行全面可行性研究即合併提出綜合規畫，不符公共建設常態，且鐵道局強調直鐵會拆南港區富康街十八棟住宅，卻忽略高鐵案行經蘭陽平原新路廊，要拆遷一四○棟建物，影響程度恐更甚直鐵。

吳澤成更點出，當年直鐵計畫進行中改為高鐵，只顧台北端，沒有考慮宜蘭端原來直鐵計畫的整體考量，是產生爭議的根源，擔心行政院在配套不足的情況下核定宜蘭高鐵，近四千億恐白花了。吳澤成曾任宜蘭副縣長、代理縣長，又任行政院工程會主委多年，對宜蘭發展，對國家重大政策有深入了解，他的示警不容輕忽。

宜蘭高鐵的前身，是二○一一年完成的「台鐵南港至花蓮提速改善可行性研究計畫」，該計畫最終目的在改善台鐵花東線運能不足問題，直鐵被高鐵取代後，如今剩下宜蘭的高鐵，且是半套的高鐵，這真的是宜蘭人要的高鐵？

年底九合一大選逼近，行政院很有可能在選前核定宜蘭高鐵案，做為拉抬綠營選情的大紅包，但眾多爭議、疑慮未解，正反方持續爭論、抗議，利多也可能變利空，高達近四千億的宜蘭高鐵，需要更周全、整體的規畫，別讓錯誤的政策比貪汙更可怕，在宜蘭上演。