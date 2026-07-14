【專家之眼】溫網的標語：寵辱不驚

溫布頓中央球場球員入場的門楣寫了一句話：”IF YOU CAN MEET WITH TRIUMPH AND DISASTER AND TREAT THOSE TWO IMPOSTORS JUST THE SAME”，直譯為「如果你能面對勝利與慘敗，而且將這兩個假象一視同仁」，也可理解為「寵辱不驚」。

不同於法網將標語貼在中央球場醒目的觀眾席上，溫網的標語只給即將進入中央球場的參賽者看，而且還是不完整的假設句。這是引自英國諾貝爾文學獎得主吉卜林寫給兒子的詩作，由一連串If開頭的句子組成，結論在最後：you’ll be a man（你會成為男子漢）。換句話說，要超越勝敗，才能強化意志，成為英雄。

Disaster既能指涉重大的天災人禍，也可以形容嚴重的失敗打擊，中文最常對應的詞是「災難」。放在網球決賽上，倒頗為貼切。輸球已經夠痛苦了，還得在頒獎典禮上強顏歡笑，恭喜冠軍得主，如此殘忍的場面，堪比災難。今年溫網女單亞軍穆霍娃說擊敗她的捷克同胞諾斯科娃是my ex-friend（我的前友），男單亞軍澤瑞夫對著衛冕冠軍辛納說I don’t really like you anymore（我真的不再喜歡你了），都引起哄堂大笑。明擺著半開玩笑，卻也是傷心的肺腑之言吧？

穆霍娃是個技巧全面的好手，擊球變化豐富，節奏流暢，頗具觀賞性，可惜長期為傷勢困擾，表現多有起伏。2023年法網首度殺入大滿貫決賽，第二盤以7:5扳回一城，本有機會反敗為勝，決勝盤終以4:6不敵斯威雅蒂而功虧一簣。今年在溫網連續擊敗前大滿貫冠軍卡雷茨科娃、大坂直美及高芙，之前與諾斯科娃的對戰紀錄為一勝，相當被看好。

然而來到決賽，穆霍娃卻顯得有些緊繃而施展不開，被壓著打。直到第二盤趁著諾斯科娃手軟，連續化解了5個賽末點而拿下，將賽事延長到第三盤。反觀年僅21歲的諾斯科娃，生涯首次闖進大滿貫決賽，卻相當穩健，雖然第三盤的軌跡與第二盤相似，但並未糾結錯失賽末點的噩夢，最終順利贏球。

剛拿下法網冠軍的「德國金童」澤瑞夫，在一圓大滿冠金盃夢之後，信心倍增，連最不擅長的草地，也猶如脫胎換骨。不僅突破了溫網止步16強的紀錄，也在八強賽擊敗弗里茨，終止對戰七連敗。決賽迎戰球王辛納，不再怯場，以強勁的發球壓制，第一盤硬是贏下搶七，終止對戰連輸14盤的紀錄。

可惜強發球很難一直保持高檔，而且一旦對抽數增加，辛納多以更細膩的手感與偏低的失誤占上風。贏回第二盤搶七之後，氣勢開始逆轉。第三盤兩人狀況稍顯下滑，澤瑞夫好不容易逼出一個破發點卻錯失良機，次局反遭破發，以3:6讓出。

到了第四盤，很多人開始倒數計時，因為辛納經歷超過3小時50分的比賽共有9場，全以輸球告終。再度破了澤瑞夫一個發球局後，辛納在第10局發球拿下勝利，總共歷時3小時46分。如果再拖個五分鐘，會突破魔咒或再度敗北呢？只能等待以後的賽事檢驗了。

猶記得2023年法網謝淑薇勇闖女雙決賽，第一盤被暴打，以1:6讓出。她跟搭檔王欣瑜說，沒關係，至少有亞軍，兩人反而逆轉奪冠。這是少數不把亞軍視作「災難」的例子吧？無怪乎近年來她受訪時，即使是輸球，也雲淡風輕，比球迷還豁達。有多少人能超越勝敗，真正享受比賽呢？