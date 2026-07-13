溫網／辛納逆轉茲韋列夫衛冕溫網 新生代霸主地位進一步鞏固

義大利好手辛納今天在溫布頓網球錦標賽決賽以6比7（7/9）、7比6（7/2）、6比3、6比4擊敗德國名將茲韋列夫而衛冕，高舉第5座大滿貫金盃，將對戰連勝紀錄推進至10場。

路透社報導，這場勝利讓辛納（Jannik Sinner）成為公開賽年代第10位成功衛冕溫網男單的選手，進一步鞏固他在當今男子網壇的宰制地位，同時繼續追趕另一新生代霸主艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）7座大滿貫冠軍的紀錄。

「紐約時報」（The New York Times）報導，長年被貼上「最具實力卻尚未贏得大滿貫」標籤的茲韋列夫（Alexander Zverev）上個月在法國網球公開賽終於開胡後，似乎心態更加穩定，專注力也提升不少，尤其正值世界第2的西班牙猛將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因手腕傷勢缺陣的黃金機會之際。

今天決賽前兩盤雙方勢均力敵，都拚戰到搶七才分出高下。首盤由發球主導戰局，雙方先鏖戰12局，打出高強度比賽，搶七前15分皆由發球方拿下，不過雙方互救盤末點而延長戰線，最後茲韋列夫以犀利的正手拍制勝分搶下首盤。

第2盤同樣無破發點，兩人一路保發至6比6，但這次辛納在搶七發揮出色，將比數扳平。

第3盤戰至3比3時，茲韋列夫取得全場首個破發點。此時辛納巧妙放短得分，茲韋列夫試圖變向卻滑倒在底線後方，痛苦倒地緊抓膝蓋，讓中央球場（Centre Court）觀眾倒吸一口氣。辛納繞過球網關心，在現場球迷屏息以待下協助對手起身。

第2種子茲韋列夫稍作調整後繼續比賽。當辛納下一局把握機會發動攻勢，成功破發並取得5比3領先時，茲韋列夫氣得重摔球拍。辛納在雙方激戰將近3小時後取得盤數2比1領先。

第4盤辛納再度破發，取得4比3領先後，勝負大勢底定。他隨後在自己發球局經歷兩次堪稱本場比賽最精彩多拍來回後穩住陣腳，在首個冠軍點以正手拍致勝球奠定勝局，隨即倒在草地上慶祝再次封王。

美聯社報導，儘管決賽失利，茲韋列夫13日將在最新排名中超車因傷接連錯過法網和溫網的艾卡拉茲，躍居世界第2。