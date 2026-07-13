溫網／逆轉澤瑞夫奪對戰10連勝！辛納以大滿貫百勝寫連霸

尋求溫布頓衛冕的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），今天最終戰在先輸一盤下演出逆轉勝，連趕三盤力退首度打進草地大滿貫決賽的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），大滿貫第100勝和第5座大滿貫金盃一併到手，還帶回賽史新高的360萬英鎊（約合1.5億台幣）冠軍獎金。

今年溫布頓男單決賽上演前2種子對決，剛在法網迎接生涯第一座大滿貫的澤瑞夫，首盤「搶7」瓦解辛納一個盤末點，以7：6（9：7）先下一城；第二盤兩名好手同樣全部保發，辛納靠「搶7」連破澤瑞夫2個發球分，取得4：0優勢，順利以7：6（7：2）扳平盤數。

第三盤第7局，澤瑞夫總算逼出辛納全場第一個破發點，但關鍵時刻卻腳底打滑，躺在草地後還表情痛苦扶著膝蓋，連辛納都跑過網關心並拉起澤瑞夫。澤瑞夫雖能繼續比賽，但錯過破發機會後下一局反遭破發，讓辛納以6：3再下一城，也取得盤數「聽牌」優勢。

辛納第四盤第7局再完成破發，賽末發球局再展現優異防守功力，最終在第一個冠軍點就以致勝球拿下勝利，以6：4迎接生涯第2座溫網金盃。

這是辛納生涯第7度打進大滿貫決賽，他延續過往9度碰澤瑞夫都奪勝的完美戰績，儘管對戰連拿14盤紀錄今天第一盤就告終，但仍在3小時又46分鐘激戰後迎接對戰10連勝，保住冠軍積分後也持續坐穩世界第一寶座。