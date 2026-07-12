溫網／女單捷克內戰 諾斯科娃首捧金盃寫15年紀錄

溫布頓女單決賽今年上演「捷克內戰」，由列第9種子的諾斯科娃（Linda Noskova）對決第10種子穆霍娃（Karolina Muchova），兩人上演2小時又28分鐘激戰，21歲的諾斯科娃最終以6：2、5：7、6：3拍下同胞，迎接生涯第一座大滿貫，也成為2011年偶像克薇歐娃（Petra Kvitova）後的最年輕女單冠軍。

今天克薇歐娃正在現場皇家包廂觀戰，諾斯科娃也加入偶像行列，成為捷克史上第2位首闖大滿貫決賽就在溫布頓且捧冠的女將。

「這絕對是我會一輩子會記住的事情，但我肯定需要幾天才能意識到這一點。」諾斯科娃透露，打到最後一分時，自己甚至還沒意識到是冠軍點，「我堅持了下來，真正讓我獲勝的是，我沒有把勝利完全放在心上。」

憑藉這座冠軍，諾斯科娃成為史上第5位奪下大滿貫的選手，也是第3位溫布頓嚐到登頂滋味的女將，最新世界排名將提升到生涯新高第7名，另外也帶回賽史新高的360萬英鎊（約合1.5億台幣）冠軍獎金。

這場捷克內戰是溫布頓1990年後首度有同國選手爭冠的比賽，穆霍娃又成心碎一方，2023年打進法網決賽失利的她頒獎典時明顯情緒崩潰，不過雖淚流滿面她仍幽默說：「很難找到文字來形容心情，但我從諾斯科娃說起，她是我之前的朋友。」

穆霍娃賽後記者會分享，第二盤搶下後覺得有機會逆轉，「可惜第三盤一開始，卻從我指縫間溜走了。」她決勝盤第一局逼出3個破發機會都沒把握，反而自己第一個發球局就失守，這也是這盤兩位女將唯一失守的發球局，諾斯科娃取得3：0領先後就一路維持優勢到最後。