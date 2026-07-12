溫網／諾斯科娃錯失5冠軍點重新振作 女單首度封后

捷克女將諾斯科娃今天在第二盤錯失5個冠軍點，但最終仍展現驚人毅力，以6比2、5比7、6比3擊敗同胞穆霍娃，贏得生涯首座溫布頓網球錦標賽女單冠軍。

路透社報導，年僅21歲的第9種子諾斯科娃（LindaNoskova）首盤僅用32分鐘就輕鬆拿下，第二盤一度取得5比2領先。此時第10種子穆霍娃（KarolinaMuchova）展現頑強鬥志，連續救下3個冠軍點，接著在下一局諾斯科娃雙發失誤時再救一個，隨後在4比5時又救回一個，讓原本一面倒的比賽風雲變色。

諾斯科娃連丟5局，落淚崩潰，眼睜睜看著比賽被穆霍娃逼入決勝盤。

不過，諾斯科娃最終走出心魔，在第三盤重新掌控比賽，以5比2再度取得領先。接著穆霍娃扳回一局，但這次諾斯科娃沒有再浪費機會，在第6個冠軍點以發球拿下勝利。

這場高潮迭起、如好萊塢電影般的對決中，諾斯科娃奇蹟似地重新振作，經過2小時28分鐘的激烈纏鬥後，順利拿下生涯首座大滿貫單打冠軍。賽後她喜極而泣，倒地慶祝。

這是網球進入職業時代以來，首度有兩位捷克女將在四大滿貫賽冠軍戰碰頭。

諾斯科娃在勝利致詞時對穆霍娃說：「我很高興能在我的首場大滿貫決賽和妳對戰。今天我們共同創造歷史。我相信在家鄉的所有捷克球迷都為我們感到驕傲，所以無論今天結果如何，對我們倆來說都是美好的一天。」

諾斯科娃成為15年來最年輕的溫布頓女單冠軍，呼應了同為捷克選手的克菲托娃（Petra Kvitova）在2011年以相同年紀首度拿下溫網冠軍的成就。對諾斯科娃來說，這更具特別意義，因為她正是受兒時偶像克菲托娃的溫布頓事蹟啟發，才走上網球之路。

本場冠軍賽，克菲托娃也特別坐在王室包廂見證諾斯科娃的突破性勝利，身旁是威爾斯王妃凱特（Kate）。

諾斯科娃成為繼2023年萬卓索娃（MarketaVondrousova）和2024年卡雷茨科娃（BarboraKrejcikova）之後，近4年來第3位奪下溫網女單冠軍的捷克選手。

諾斯科娃賽後在場上含淚表示：「這兩週我真的非常享受，無論是難過的淚水還是開心的淚水，所有付出的汗水與努力，全都值得了。」她也向兩年前過世的母親獻上飛吻。

對穆霍娃來說，這也是情緒激動的時刻，因為這是她第二度在大滿貫決賽飲恨。她3年前曾闖進法國網球公開賽決賽，但同樣嘗到敗仗。