溫網／首輪落後後連下17盤 辛納直落三拍退約克維奇晉級決賽

揮別法網次輪爆冷止步的陰霾，現任世界球王義大利辛納（Jannik Sinner）今天在溫布頓網球錦標賽男單4強賽中，再度展現頂級統治力，面對坐擁24座大滿貫金盃的塞爾維亞傳奇約克維奇（Novak Djokovic），辛納以6：4、6：4、6：4直落三勝出，連兩年挺進溫網男單決賽，距離衛冕僅差最後一步。

雖然倫敦今天迎來近30度高溫與微風，但辛納今天在中央球場打得極具宰制力，自首輪對戰凱茨曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）陷入盤數1：2落後以來，辛納此後就未曾丟過任何一盤，包括今天對戰約克維奇僅花不到2個半小時就直落三勝出，目前正處於「連拿17盤」的瘋狂狀態。

「心理上，我知道今天必須提升自己的層次，而我也確實做到了。」辛納賽後表示，面對剛經歷5小時15分鐘歷史性五盤大戰、體能備受考驗的約克維奇，辛納攻勢凌厲，全場僅讓約克維奇拿到一次破發點，且還成功化解，表現近乎完美。

這不僅是約克維奇漫長大滿貫生涯中，第三度單場「零破發」落敗，辛納更加入費德勒（Roger Federer）與納達爾（Rafael Nadal）的行列，成為史上第三位能在大滿貫三度直落三擊敗約克維奇的球員。

成功報了今年澳網4強對戰落敗的一箭之仇，辛納對於39歲的約克維奇仍充滿敬意，「和他對決，他所展現的一切依然是真正的啟發。他是網壇歷史上最強的接發球手，所以我試著保持侵略性，並多變換發球節奏。」

辛納這場勝利也讓他在溫網前6次參賽中累積達26勝，成功超越名將康諾斯（Jimmy Connors），獨居公開賽年代第5名。決賽他將迎戰法網新科冠軍、德國第2種子澤瑞夫（Alexander Zverev）。辛納目前對戰澤瑞夫正值9連勝，若能順利高舉金盃，他除了將收下個人第5座大滿貫冠軍，也將迎來生涯大滿貫的第100勝里程碑。