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溫網／梁恩碩與青山修子無緣女雙爭冠 連兩場大滿貫止步4強令人驚艷

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫布頓網球賽，我國女網好手梁恩碩（右）和日本搭檔青山修子（左）。 新華社
溫布頓網球賽，我國女網好手梁恩碩（右）和日本搭檔青山修子（左）。 新華社

溫網女雙4強賽，我國好手梁恩碩今天與日本搭擋青山修子遭遇第二種子的加拿大達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），最終以5：7、3：6敗下陣來，雖然無緣爭冠，不過連續兩場大滿貫賽都挺進到4強的表現令人驚艷。

梁恩碩在今年5月開始與日籍老將青山修子搭擋後表現漸入佳境，尤其在兩人合作的首場大滿貫賽事，就在法網一路挺進到女雙4強賽，梁恩碩成為我國史上第4位站上法網女雙4強賽舞台的選手。

兩人在本月以女雙第13號種子身費來到草地大滿貫賽溫網，也是梁恩碩生涯首度在溫網會內賽登場，再度技驚全場，包括16強賽擊敗我國一姊謝淑薇與中國大陸王欣瑜，8強賽則是在退大會第九號種子，連續兩場大滿貫賽都挺進到4強。

而今天面對第二種子的達布洛夫斯基／史蒂芬妮，雙方在首盤就形成互保僵局，只可惜最終台日組合在首盤第12局與次盤第8局兩度遭到關鍵破發，最終以5：7、3：6敗下陣來，無緣爭冠。

溫網 梁恩碩 加拿大

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