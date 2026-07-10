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溫網／混雙冠軍出爐！薩爾瓦多史上首次有選手捧起金盃

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導
薩爾瓦多男將阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo）、拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。 歐新社
薩爾瓦多男將阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo）、拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。 歐新社

拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）和薩爾瓦多男將阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo）今天失首盤後急起直追，終場4比6、7比5、6比2擊敗澳洲組合杭特（Storm Hunter）和波爾曼斯（Marc Polmans），奪得溫布頓網球錦標賽混合雙打冠軍。

路透社報導，杭特和波爾曼斯開局強勢，早早破發拿下首盤，並將氣勢延續到第2盤，持續對大會第2種子奧斯塔朋科和阿雷瓦洛施加壓力。然而奧斯塔朋科和阿雷瓦洛逐漸找回狀態，在關鍵時刻提升水準，最終逆轉取勝，捧起他們首座溫網金盃。

奧斯塔朋科說：「我第一盤被破發後很沮喪，但我讓自己冷靜下來，告訴自己要繼續拚到最後一分。阿雷瓦洛非常積極，這對我們幫助很大。」

曾兩度獲得法網男雙冠軍的阿雷瓦洛成為首位贏得溫網金盃的薩爾瓦多人。奧斯塔朋科也抱回生涯第3座大滿貫賽冠軍，她坐擁2017年法網女單冠軍和2024年美網女雙冠軍。

阿雷瓦洛說：「贏得這座冠軍意義重大。我希望持續激勵我國的孩子們，只要付出努力並堅信自己的夢想，就能在人生中成就偉業。」

奧斯塔朋科 溫布頓 薩爾瓦多

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