溫網／捷克女將諾斯科娃闖女單決賽 將與同胞穆霍娃爭后冠

溫布頓網球錦標賽女單準決賽今天登場，捷克選手諾斯科娃以兩個6比4擊敗對手，生涯首度挺進溫網決賽，將與稍早擊敗美國好手高夫的同胞穆霍娃爭冠，上演一場「捷克內戰」。

法新社報導，諾斯科娃（Linda Noskova）今天僅花79分鐘，就在中央球場（Centre Court）攝氏33度的高溫下，將大會第12種子、烏克蘭選手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）淘汰。

第9種子諾斯科娃將於生涯首場大滿貫決賽中，對上同樣來自捷克的第10種子穆霍娃（Karolina Muchova）。穆霍娃稍早在另一場3盤激戰中擊敗高夫（Coco Gauff），晉級決賽。

高夫今年首度闖進溫網4強，但在中央球場一場耗時2小時35分鐘的戲劇性比賽後，以2比6、6比1、6比7（10/12）出局。

諾斯科娃在本屆溫網前，在大滿貫賽事的最佳表現為8強，如今這名21歲選手距離大滿貫首冠只差一勝。

她在今天賽後表示：「我就是努力保持冷靜，盡可能保持耐心，想辦法拿下最後一分。」

「當我發揮最佳狀態時，我知道自己有能力與世界頂尖的球員抗衡，取得好成績，也就是打進大滿貫決賽吧，我猜！」

今年將是過去4年來，第3度有捷克女將在溫網女單封后，2024年冠軍卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）及2023年的萬卓索娃（Marketa Vondrousova）都是捷克人。