溫網／瓦解高芙賽末點 穆霍娃逆轉搶下女單決賽門票

同樣是第一次打進溫布頓最終4強，列第7種子的美國名將高芙（Coco Gauff）和排第10種子的捷克穆霍娃（Karolina Muchova）今天上演2小時右35分鐘的激戰，穆霍娃在瓦解高芙賽末點下逆轉勝，最終以6：2、1：6、7：6（12：10）搶下決賽門票，有機會挑戰生涯第一座大滿貫金盃。

奪勝後激動跪地，穆霍娃賽後接受場中訪問時笑說：「進到決賽的感覺非常好，這是一場很激烈的比賽，有很多高潮起伏，我沒有太多時間思考。」比賽中一度按著肚子的她透露，身體狀況沒大問題，只是想讓自己好好呼吸，「我很OK，很OK。」

穆霍娃今年打出個人最佳的草地賽季，儘管過往對戰高芙陷入1勝6敗落後，今天第一盤打得強勢，連續破了高芙2個發球局，以6：2先下一城。

第二盤高芙找回狀態，以6：1扳平盤數；決勝盤兩人都互保發球局，戰局進入「超級搶10」。

高芙「超級搶10」從1：4落後追到7：7，平手之際卻出現要命的雙發失誤，儘管因穆霍娃接連回球出界讓高芙先取得9：8領先，但第一個賽末點放小球沒過網；穆霍娃第一個賽末點因腳打滑讓高芙追平比分，但第二個機會沒再錯過，透過兩側大角度調動讓高芙回球掛網，辛苦拿到第一張決賽門票，繼2023年法網「銀恨」後再度打進大滿貫決賽。

另場4強賽將由列第9種子的捷克諾斯科娃（Linda Noskova）和12種子的烏克蘭柯莉塞娃（Marta Kostyuk）對決，決賽有機會上演「捷克內戰」。