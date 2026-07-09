溫網／澤瑞夫首度晉級溫網4強 尋求第2座大滿貫金盃

德國名將澤瑞夫今天在溫布頓網球錦標賽8強，以6比4、6比4、6比2直落3盤擊敗美國好手佛里茲，終結對戰7連敗，並順利挺進4強，尋求連續拿下兩座大滿貫金盃。

路透社報導，澤瑞夫（Alexander Zverev）目前29歲，上月初才在法網封王，首度捧起大滿貫金盃。不過，他今天之前，對上佛里茲（Taylor Fritz）已經吞下7連敗，包括2024年在溫網敗北。

這名法網新科冠軍與佛里茲，在這次溫網分別名列大會第2與第6種子。

澤瑞夫今天在烈日下穩定發揮，首盤就率先破了對手發球局，以5比4領先，並化解佛里茲在第一盤最終的反撲後，拿下首盤。

第2盤開始後，28歲的佛里茲因為右膝持續感到不適，在打完前3局後申請醫療暫停。比賽重啟之後，澤瑞夫再度掌握主動，成功破發球局，並讓對手陷入苦戰。

第3盤，澤瑞夫在4比1時，靠精彩的反拍致勝球再度完成破發，最終輕鬆收下勝利。這是他生涯首度闖進溫網男單4強，也是他生涯第12次晉級大滿貫準決賽。

另一場男單8強賽事則是英國後起之秀費理（Arthur Fery）與義大利好手科博利（Flavio Cobolli）之間的對決。

23歲的費理以6比4、7比6（7/4）、6比0，直落3盤擊敗科博利，晉級溫網4強，持續他的驚奇之旅。費理也成為這25年來第一個持外卡參賽挺進4強的男單選手。

而澤瑞夫即將在4強戰與費理爭奪決賽門票。