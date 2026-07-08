溫網／拍下第9種子 梁恩碩初體驗就闖女雙4強

第一次登上溫布頓舞台，我國女網好手「小鋼炮」梁恩碩就拍出驚奇，她和日本搭檔青山修子今天8強賽以2個6：4拍下列第9種子的澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs），勇闖4強，已經追平在法網的合拍成績。

台日組合法網就締造打進4強的驚奇成績，溫布頓列上13種子，前一輪在「寶島內戰」三盤力退4度女雙冠軍謝淑薇，率先拿到8強門票。

休息一天再戰，台日組合首盤一下場就破發成功，但第4局青山修子也遭回破，雙方再度戰平。第7局第9種子40：30時，素爾絲要回擊一顆靠近看台的高吊球，直接撞上球僮，她滑倒後左手撐到地板，當下就痛到飆淚，不過申請傷停治療處理後仍回到賽場且保發成功，但第9局佩蕾絲發球局沒能守住，讓台日組合取得5：4領先。

盤末發球局由梁恩碩發球，她第一個盤末點雖出現雙誤，不過素爾絲接連2顆回球出界，讓13種子以6：4先下一城。

第二盤台日組合第4局遭破發，所幸隔局馬上回破，第9局再完成二度破發，梁恩碩的賽末發球局更連下4分，乾淨俐落以另一個6：4前進4強。

25歲的梁恩碩是第一次溫布頓會內亮相，38歲的青山修子則是2011年就開始參賽，今年闖進4強已追平個人在草地大滿貫最佳成績，下戰將和名列第2種子的加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）搶決賽門票。