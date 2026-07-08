溫網／39歲偉大球星同天創奇蹟！約克維奇羨慕梅西：只有90分鐘很棒

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）和阿根廷足球天王梅西（Lionel Messi），都在今天以39歲年齡，再次創造體壇奇蹟。約克維奇在溫布頓網球公開賽8強戰後，談到梅西時笑稱，如果網球只打90分鐘就好。

約克維奇被許多球迷視為網壇GOAT（史上最佳），梅西雖爭議較多，但也被不少足球迷封為足壇的GOAT。約克維奇在溫網8強花費5小時15分鐘，以7：6（12：10）、3：6、6：3、6：7（4：7）、7：6（10：4）險勝25歲的大會第3種子阿里辛（Felix Auger-Aliassime），下一戰將對決義大利球王辛納（Jannik Sinner）。

梅西則是率領阿根廷，13分鐘連進3球完成驚奇逆轉秀。約克維奇賽後記者會被問到梅西時，他開玩笑說：「像他一樣只比90分鐘會很棒！」

當被問到如何在如此艱苦的比賽中，擊敗比自己年輕14歲的對手時，約克維奇表示，「這就是我仍然繼續打網球的原因，這點毫無疑問，我希望那是決賽，這樣我就不用擔心明天身體感覺如何。沒錯，我很高興自己贏了，用這種方式贏球，確實有更多意義。」

身為人父的約克維奇還透露，「第4盤結束後，我叫我的孩子去睡覺，但他們不聽，我很高興他們留下來，因為老實說，這是我職業生涯在這座球場，參與過最棒的比賽之一。」