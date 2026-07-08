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溫網／5小時15分苦戰寫紀錄 39歲約克維奇挺進4強迎戰辛納

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約克維奇慶祝挺進溫網4強。 路透社
約克維奇慶祝挺進溫網4強。 路透社

39歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）再度於全英俱樂部的草地上書寫傳奇，在今天溫網男單8強賽中，名列第7種子的他與第3種子加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）鏖戰5盤，歷經5小時15分鐘的歷史性惡戰，最終以7：6（12：10）、3：6、6：3、6：7（4：7）、7：6（10：4）險勝。

這場戰役不僅打破溫網歷史上最長8強賽紀錄，更讓約克維奇趕在深夜11點宵禁（curfew）截止前僅剩6分鐘時，驚險搶下生涯第15度挺進溫網4強的門票，追平了約克維奇生涯在溫網的最長比賽時間紀錄（2018年4強賽對決納達爾），大滿貫生涯也僅次於2012年澳網決賽。

約克維奇在首盤就遭遇小腿拉傷的考驗，一度於5：4時申請醫療暫停，隨後更在首盤搶七大戰頂住對手3個盤末點，靠著一記幸運擦邊球逆轉拔得頭籌。儘管阿里辛隨後重整旗鼓，全場狂飆20記Ace球，並在中央球場頂棚關閉後展現強大重砲威力，甚至在第四盤落後情況下硬是將比賽拖入決勝盤，但關鍵時刻約克維奇再度展現無與倫比的心理素質，在決勝盤的10分制成功化解危機，取得4強門票。

「靠的是球拍、一顆強大的心臟，還有對緊繃神經的掌控。」約克維奇賽後直言，在頂住對手沉重的擊球攻勢後，內心的沉著是贏球關鍵，「這正是至今仍支撐著我繼續打網球的魔幻時刻。」

39歲的約克維奇自2017年後就未曾在全英俱樂部4強前止步，接下來的4強戰，他將正面迎戰現任世界球王兼衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner），重演去年4強對決戲碼。雖然約克維奇今年晉級之路掉了5盤、顯得跌跌撞撞，但他已在今年澳網4強五盤大戰擊敗過辛納，這場兩人的第12度巔峰對決，無疑將再度引爆溫網最高潮。

約克維奇 溫網 辛納 納達爾

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