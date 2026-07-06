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溫網／寶島內戰 梁恩碩拍下謝淑薇勇闖8強
溫布頓女雙4度奪冠的我國「一姊」謝淑薇，今天溫網女雙第三輪和上月剛在金恩盃當隊友的「小鋼炮」梁恩碩隔網對決，「寶島內戰」激戰超過2小時，列13種子的梁恩碩／日本青山修子頂住法網前冠軍的反撲，以6：3、4：6、6：2晉級8強，延續黑馬旅程。
台日組合今年法網打進4強就打出驚奇，也讓梁恩碩的溫網初體驗就排上種子，16強更迎接和謝淑薇的內戰。
前一場拍下第4種子的謝淑薇／中國「金花」王欣瑜，今天碰台日組合一下場就破發成功，但3：1領先沒保持，台日組合連續破發成功，連趕5局下以6：3逆轉搶下首盤。
第二盤海峽組合第8局先破發後取得5：3領先，盤末發球局雖也失守，不過第10局再度破發成功，以6：4扳平盤數。
海峽組合決勝盤第一個發球局雖瓦解5個破發點仍遭破發，且是連3個發球局都失守，讓13種子拉開到5：0絕對領先；海峽組合第6局雖破發局數開張，台日組合第一個賽末點時王欣瑜直接回發球致勝，讓謝淑薇都做出「膜拜」動作讚嘆搭檔，但台日組合第2個賽末點王欣瑜直接把球打出界，讓台日組合以6：2收下最後勝利，也成為第一支晉級女雙8強的組合。
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