溫網／高芙宵禁前壓線擊敗班西琪 生涯首次晉級8強

美國網球女將高芙（Coco Gauff）今天深夜上演逆轉秀，在溫布頓網球錦標賽以4比6、6比3、6比4擊敗瑞士好手班西琪（Belinda Bencic），職業生涯首次闖進溫網8強。

綜合法新社與路透社報導，高芙曾在2019年就以15歲之姿闖進溫網第4輪，這名兩屆大滿貫冠軍得主，在全英俱樂部第7次亮相後終於首次晉級8強。

高芙全場轟出35記致勝球，班西琪僅有19記，不過高芙也出現46次非受迫失誤和9次雙發失誤。

高芙今天頻頻將球打向球場各個角落，尤其在第3盤將班西琪完全壓制在底線。

高芙下一戰將迎戰大會第4種子皮古拉（Jessica Pegula），這將是一場經典的美國內戰。

高芙在賽後說道，「終於打進8強，我太高興了！最後一個發球局，我一直在看時間。」

全英俱樂部位於倫敦西南部住宅區，實施嚴格的宵禁。高芙與班西琪之戰於當地時間晚上10時58分結束，剛好趕在晚上11時的宵禁開始之前。