溫網／大坂直美擊敗球后莎芭蓮卡 首闖溫網8強

日本名將大坂直美今天在溫布頓網球錦標賽以6比2、7比6（7/2）爆冷擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡，生涯首度闖進溫網8強。

法新社報導，大坂直美（Naomi Osaka）在中央球場（Centre Court）展現精湛球技，報了6月法國網球公開賽16強直落二敗給莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的一箭之仇，將這位同樣擁有4座大滿貫冠軍的勁敵淘汰出局。

大坂直美上一次捧起大滿貫金盃已是5年前澳洲網球公開賽時。

在曾經指導波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）的名教練維多羅斯基（Tomasz Wiktorowski）帶領下，28歲的大坂直美去年美國網球公開賽勇闖4強，並且將氣勢延續到本季。

第14種子大坂直美終於在草地上找到比賽節奏，今年溫網前4戰一盤未失。

而她每次進場時誇張吸睛的造型也成為場邊焦點，入場服裝包括和服、飛行員夾克搭配拖尾裙，以及和服風斗篷等。

大坂直美認為，外界對她入場戰袍的關注反而讓她減輕在場上的壓力。

這場比賽她再次以令人難忘的服裝亮相，場上精彩演出則讓來自白俄羅斯、以中立身分參賽的球后莎芭蓮卡尋求溫網首冠夢碎。

大坂直美將在8強賽對上捷克第10種子穆霍娃（Karolina Muchova），爭奪4強門票。