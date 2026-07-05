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溫網／何承叡與德國搭檔不敵對手 止步溫網男雙16強

中央社／ 台北5日電
何承叡(右)與德國搭檔耶本斯在溫網男雙16強止步，無緣晉級八強。 Hendrik Jebens IG
何承叡(右)與德國搭檔耶本斯在溫網男雙16強止步，無緣晉級八強。 Hendrik Jebens IG

台灣「男雙一哥」何承叡，今天在溫布頓網球公開賽攜手德國搭檔耶本斯在16強出賽，面對進攻強勢的安德瑞歐席、吉納德，以6比7（4）、4比6落敗，無緣最終8強。

現年26歲、雙打世界排名72名的何承叡，是台灣男雙排名最高的球員，今年溫網持續與德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）合作，2人也一路闖進今天的16強。

何承叡與耶本斯面對大會第8種子，阿根廷的安德瑞歐席（Guido Andreozzi）與法國吉納德（ManuelGuinard）。

首盤雙方的發球表現都非常出色，各自的6個發球局全都順利保發，形成6比6平手。

進入關鍵的首盤搶七大戰，沒想到此時何承叡與耶本斯的發球陷入迷航，前3個發球分全都被破發，反觀對手前3個發球分都順利拿下，很快就陷入0比6的6個盤末點絕對劣勢，最終就以4比7讓出首盤。

第2盤前段戰況雷同，前6局雙方各自保發，戰成3比3平手，結果關鍵的第7局台德組合發球局被破，隨後安德瑞歐席、吉納德在5比4的局數領先時，進入第10局的發球局。

儘管安德瑞歐席、吉納德被2度逼出破發點但都順利守住，隨後在拚出第1個賽末點就順利拿下，也讓何承叡與耶本斯止步16強。

德國 溫布頓 阿根廷

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