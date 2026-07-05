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溫網／澤瑞夫直落三挺進16強 力拚生涯首闖8強

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導
澤瑞夫。 法新社
澤瑞夫。 法新社

法網新科男單冠軍澤瑞夫今天在溫布頓網球錦標賽第3輪直落三擊敗美國好手希隆，朝生涯首度闖進溫網8強再邁進一步。

法新社報導，大會第2種子澤瑞夫（Alexander Zverev）過去9次參加溫網都不曾突破16強，不過，這位29歲德國選手今年有望終結這項令人挫折的紀錄。

澤瑞夫上月才在法國網球公開賽勇奪生涯首座大滿貫冠軍，如今看來比以往更適應倫敦的草地球場。

他今天以6比2、7比6（7/4）、6比4直落三擊敗世界排名第92的希隆（Marcos Giron），接下來將在16強迎戰大會第13種子、捷克選手萊赫茨卡（Jiri Lehecka）。

澤瑞夫說：「在巴黎奪冠後來到這裡，確實讓我更有信心。那是我第一座大滿貫冠軍，我希望能持續前進。」

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