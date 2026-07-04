溫網／何承叡攜搭檔扳倒第10種子 闖溫網男雙16強

在英國舉行的溫布頓網球錦標賽，台灣「雙打一哥」何承叡今天攜手德國搭檔耶本斯，男雙次輪以7比5、7比6（7比4）扳倒第10種子的法國組合，順利晉級16強。

現年26歲、雙打世界排名72名的何承叡，這次溫網持續與德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）合作，兩人在男雙首輪輕鬆過關後，今天再勝第10種子的法國組合阿里巴奇（Theo Arribage）、奧利維蒂（AlbanoOlivetti），如願搶下溫網男雙16強門票。

面對近況不俗的法國組合，何承叡、耶本斯在首盤開打後與對手陷入拉鋸戰，甚至驚險化解1個盤末點，讓雙方前10局打完戰成5比5平手，而台德聯軍把握第11局破發機會，接著順勢保住發球局，以7比5先馳得盤。

手握聽牌優勢的何承叡、耶本斯，次盤仍與對手打得膠著，兩組人馬都能保護好發球局的情況下，只能進入「搶7」決定勝負，而台德聯軍再度關鍵時刻繳出亮眼表現，開局就兩度突破對手，提前鎖定戰果，終場以7比6（7比4）拿下勝利。

值得一提的是，前役在溫網首輪過關，讓何承叡「解鎖」四大滿貫賽都有留下勝利紀錄，寫下繼台灣名將盧彥勳後第1人，如今隨著台德聯軍通過溫網次輪考驗，何承叡成為繼2010年盧彥勳後再闖溫網雙打16強的台灣男子選手。