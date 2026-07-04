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溫網／兩大奪冠熱門穩步前進 約克維奇、辛納挺進16強

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導
約克維。 路透社
約克維。 路透社

7屆溫布頓網球錦標賽冠軍約克維奇（Novak Djokovic）再度寫下溫網歷史，成功晉級男單第4輪，衛冕冠軍的辛納（Jannik Sinner）則輕鬆擊敗布魯克斯比（Jenson Brooksby），順利挺進16強。

法新社報導，約克維奇在中央球場以7比5、6比4、1比6、7比6（7比4）擊敗法國好手瑞德克內希（Arthur Rinderknech），追平費德勒（Roger Federer）保持的溫網男單最多勝場紀錄。

此外，約克維奇也追平費德瑞在網壇1968年進入公開年代（Open Era）以來，晉級溫網男單16強次數最多的紀錄，第18度闖進第4輪。

約克維奇說：「能夠在這項運動締造歷史，是無上的榮耀與殊榮，尤其是在這裡…溫布頓一直都是我的夢想賽事。」

本屆溫網，約克維奇正挑戰個人生涯第25座大滿貫單打冠軍，若成功奪冠，將超越寇特（Margaret Court），成為史上第一，同時追平費德瑞所保持的8座溫網男單冠軍紀錄。

另一方面，世界球王辛納展現壓倒性實力，以6比4、6比3、6比4擊敗布魯克斯比，第5度打進溫網16強。

這位4屆大滿貫冠軍本週前兩場比賽狀態並不理想，但對上布魯克斯比時表現明顯提升。

他說：「我每天都努力進步，今天又向前邁進了一小步。如果想在這項賽事走得更遠，就必須變得更好。」

辛納去年在決賽擊敗西班牙名將艾拉卡茲（Carlos Alcaraz），終結對方連續兩年的溫網冠軍霸業。

辛納 溫布頓 布魯克斯 約克維奇

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