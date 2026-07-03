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溫網／大坂直美直落二克敵 生涯首闖溫網16強

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導
日本女將大坂直美（Naomi Osaka）今天在溫網女單第3輪，以6比1、6比3直落二，擊敗澳洲好手卡薩金娜，生涯首度闖進溫網16強。路透社
日本女將大坂直美（Naomi Osaka）今天在溫網女單第3輪，以6比1、6比3直落二，擊敗澳洲好手卡薩金娜，生涯首度闖進溫網16強。路透社

日本女將大坂直美（Naomi Osaka）今天在溫網女單第3輪，以6比1、6比3直落二，擊敗澳洲好手卡薩金娜，生涯首度闖進溫網16強。

法新社報導，大坂直美現年28歲，本屆溫網排名第14種子，因吸睛的參賽服裝引起轟動，但她自2021年澳網封后以來，僅2度闖進大滿貫16強，且先前5度征戰溫網，最佳成績是第3輪。

不過，大坂直美今天終於以球場表現搶盡風頭，在溫網一號球場僅耗時65分鐘，就淘汰卡薩金娜（Daria Kasatkina），晉級第4輪。

大坂直美下一輪將迎戰世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），或是前法網女單冠軍奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。

澳洲 日本 大坂直美

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