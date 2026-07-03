溫網／斯威雅蒂闖第3輪續拚衛冕 茲韋列夫直落三晉級

溫布頓網球錦標賽今天繼續進行單打次輪賽事，尋求女單衛冕的斯威雅蒂以壓倒性表現擊敗對手普里斯科娃，法網新科男單冠軍茲韋列夫也以直落三輕鬆晉級溫網第3輪。

法新社報導，斯威雅蒂（Iga Swiatek）首輪對上美國女將湯生（Taylor Townsend）時陷入苦戰，賽後一度難掩淚水，但第2輪她恢復一貫的凌厲球風，只花70分鐘，就以6比1、6比3輕取前世界球后普里斯科娃（Karolina Pliskova）。

斯威雅蒂說：「第一輪比賽確實充滿情緒，但今天我感覺就像是平常的一天，我必須做好準備、保持專注。」

這位波蘭選手一年前在全英俱樂部（All EnglandClub）拿下第6座大滿貫冠軍後，表現起起伏伏。下一輪她將對上來自菲律賓的伊亞拉（AlexandraEala）。

男單方面，茲韋列夫（Alexander Zverev）今天以6比1、6比3、7比6（7/3）擊退法國選手羅耶（ValentinRoyer），展現絕佳狀態，令人期待這位德國好手終將征服草地賽事。

茲韋列夫上個月才在法國網球公開賽奪下生涯首座大滿貫冠軍。他過去在溫網始終發揮不佳，9度出戰皆未曾突破16強。

這次茲韋列夫位居第2種子，有絕佳機會走得更遠，因為義大利名將辛納（Jannik Sinner）和塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）位於籤表另一半邊，第4種子謝爾頓（Ben Shelton）也已出局。

茲韋列夫說：「如果我能繼續保持這樣的表現，我相信今年絕對有機會做到。在網球場上，無論結果是好是壞，你都必須很快把它拋到腦後。」