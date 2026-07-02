溫網／謝淑薇挑戰女雙第5冠開紅盤 何承叡、梁恩碩奪生涯首勝

我國好手今天在溫布頓賽場接棒上陣，率先登場的唯一男將代表何承叡旗開得勝，女將先上陣的「小鋼炮」梁恩碩則是上演三盤逆轉勝；生涯握有4座溫布頓女雙金盃的「一姊」謝淑薇也和中國王欣瑜開出紅盤，先上場的3組台將打下百分百勝率。

寶島好手今年只在雙打亮相，何承叡是男將唯一希望，女將由謝淑薇領銜，和梁恩碩、吳芳嫺和詹皓晴分頭出擊。

今天第四日賽程，5名台將都要迎接首戰，打頭陣的何承叡和德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）面對德國弗蘭岑（Constantin Frantzen）／海斯（Robin Haase），自己第一個發球局就出現3個破發點，所幸都瓦解危機，第7局更先破了對手發球局，以6：4先下一城。

第二盤雙方互保發球局將戰局逼到「搶7」，台德組合以7：4過關，晉級第二輪，何承叡也完成四大滿貫都有勝場的紀錄。

法網驚奇打進女雙4強的梁恩碩，首度挑戰溫布頓就和日本搭檔青山修子排13種子，面對西班牙博薩斯・瑪內羅（Jessica Bouzas Maneiro）／土耳其森梅茲（Zeynep Sonmez），台日組合首盤雖以5：7失守，接續很快調整，先以6：2扳平戰局，決勝局再打下另一個6：2，歷經2小時8分鐘激戰挺進第二輪。

近4度參賽至少都打進4強的謝淑薇，今年和王欣瑜攜手，首戰面對地主組合迪德妮（Alicia Dudeney）／徐銘格也以6：3、6：4過關。