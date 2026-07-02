快訊

地牛再翻身！單日連四震 晚間22時44分規模5.3 最大震度宜花2級

投資九把刀「功夫」慘賠…直言TaiwanPlus是災難！李遠為「制度」道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

溫網／謝淑薇挑戰女雙第5冠開紅盤 何承叡、梁恩碩奪生涯首勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇。 歐新社資料照
謝淑薇。 歐新社資料照

我國好手今天在溫布頓賽場接棒上陣，率先登場的唯一男將代表何承叡旗開得勝，女將先上陣的「小鋼炮」梁恩碩則是上演三盤逆轉勝；生涯握有4座溫布頓女雙金盃的「一姊」謝淑薇也和中國王欣瑜開出紅盤，先上場的3組台將打下百分百勝率。

寶島好手今年只在雙打亮相，何承叡是男將唯一希望，女將由謝淑薇領銜，和梁恩碩、吳芳嫺和詹皓晴分頭出擊。

今天第四日賽程，5名台將都要迎接首戰，打頭陣的何承叡和德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）面對德國弗蘭岑（Constantin Frantzen）／海斯（Robin Haase），自己第一個發球局就出現3個破發點，所幸都瓦解危機，第7局更先破了對手發球局，以6：4先下一城。

第二盤雙方互保發球局將戰局逼到「搶7」，台德組合以7：4過關，晉級第二輪，何承叡也完成四大滿貫都有勝場的紀錄。

法網驚奇打進女雙4強的梁恩碩，首度挑戰溫布頓就和日本搭檔青山修子排13種子，面對西班牙博薩斯・瑪內羅（Jessica Bouzas Maneiro）／土耳其森梅茲（Zeynep Sonmez），台日組合首盤雖以5：7失守，接續很快調整，先以6：2扳平戰局，決勝局再打下另一個6：2，歷經2小時8分鐘激戰挺進第二輪。

近4度參賽至少都打進4強的謝淑薇，今年和王欣瑜攜手，首戰面對地主組合迪德妮（Alicia Dudeney）／徐銘格也以6：3、6：4過關。

謝淑薇 溫網 梁恩碩 籃球 溫布頓

延伸閱讀

桌球／WTT美國大滿貫賽 黃愉偼扳倒日本女將闖次輪

溫網／球王球后都速勝！辛納與莎芭蓮卡雙雙挺進第3輪

溫網／大坂直美直落二晉級溫網第3輪 白色拖尾裙亮相吸睛

桌球／WTT美國大滿貫賽 林昀儒與馮翊新扳倒第3種子闖男雙8強

相關新聞

溫網／謝淑薇挑戰女雙第5冠開紅盤 何承叡、梁恩碩奪生涯首勝

我國好手今天在溫布頓賽場接棒上陣，率先登場的唯一男將代表何承叡旗開得勝，女將先上陣的「小鋼炮」梁恩碩則是上演三盤逆轉勝；生涯握有4座溫布頓女雙金盃的「一姊」謝淑薇也和中國王欣瑜開出紅盤，先上場的3組台將打下百分百勝率。

溫網／法網新科女單冠軍爆冷出局 安德瑞娃止步次輪

法網新科女單冠軍、俄羅斯網球女將安德瑞娃（Mirra Andreeva）今天在溫網女單次輪爆冷出局，意外敗給捷克好手卡雷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。