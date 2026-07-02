溫網／約克維奇直落三克敵 生涯第20度晉級溫網第3輪

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在溫網男單次輪，以直落三橫掃希臘網球好手西西帕斯，生涯第20度晉級溫網第3輪。

法新社報導，約克維奇在溫網中央球場（Centre Court）以6比3、6比4、6比2直落三，輕取西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

約克維奇現年39歲，生涯已拿下24座大滿貫金盃，他目前與澳洲傳奇女網名將寇特（Margaret Court）並列大滿貫賽24冠紀錄。

若約克維奇在本屆溫網封王，將成為獨享大滿貫25冠的史上第一人，並且將追平瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）的溫網最多冠榮銜。

約克維奇晉級第3輪後，接下來將對決第25種子法國選手瑞德克內希（Arthur Rinderknech）。