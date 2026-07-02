快訊

花蓮地牛翻身！上午7時6分豐濱規模4.0淺層地震 最大震度4級

世足賽／落後兩球起死回生 比利時關鍵罰球絕殺塞內加爾

王毅通話魯比歐 籲美對「台灣問題」慎之又慎

聽新聞
0:00 / 0:00

溫網／約克維奇直落三克敵 生涯第20度晉級溫網第3輪

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導
約克維奇。 法新社
約克維奇。 法新社

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在溫網男單次輪，以直落三橫掃希臘網球好手西西帕斯，生涯第20度晉級溫網第3輪。

法新社報導，約克維奇在溫網中央球場（Centre Court）以6比3、6比4、6比2直落三，輕取西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

約克維奇現年39歲，生涯已拿下24座大滿貫金盃，他目前與澳洲傳奇女網名將寇特（Margaret Court）並列大滿貫賽24冠紀錄。

若約克維奇在本屆溫網封王，將成為獨享大滿貫25冠的史上第一人，並且將追平瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）的溫網最多冠榮銜。

約克維奇晉級第3輪後，接下來將對決第25種子法國選手瑞德克內希（Arthur Rinderknech）。

溫網 喬科維奇 西西帕斯

延伸閱讀

溫網／法網新科球后爆冷出局 安德瑞娃止步次輪

溫網／大坂直美直落二晉級溫網第3輪 白色拖尾裙亮相吸睛

溫網／辛納與莎芭蓮卡雙雙挺進第3輪

溫網／首輪險爆冷 球王辛納染血苦戰5盤勝出

相關新聞

世足賽／凱恩梅開二度拯救英格蘭 逆轉民主剛果闖16強

隊史首度打進世界盃淘汰賽的民主剛果，32強碰歐洲傳統強權英格蘭差點爆出大冷門，開賽才第7分鐘就率先攻破球門，加上門將姆帕西（Lionel Mpasi）神勇表現，一路領先英格蘭，不過英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）第75分鐘頭錘破網，第86分鐘再攻進致勝球，「梅開二度」下助隊以2：1逆轉搶下16強門票。

中職／上半季最大不思議 樂天、中信竟從去年爭冠變墊底

中職上半季表現令人意外，味全龍奪回冠軍，富邦悍將創隊史紀錄，樂天桃猿及中信兄弟卻墊底。各隊關鍵人物分析顯示，台鋼雄鷹穩定表現，統一獅需提升打線。

世足賽／落後兩球起死回生 比利時關鍵罰球絕殺塞內加爾

「歐洲紅魔」比利時32強淘汰賽碰「非洲雄獅」塞內加爾上演戲劇性一役，塞內加爾先取得2：0領先，但比利時在正規賽尾聲靠盧卡庫（Romelu Lukaku）和蒂利曼斯（Youri Tielemans）3分鐘內連進2球追平，延長賽補時階段比利時又獲得關鍵罰球，蒂利曼斯成功踢罰進致勝球，讓比利時以3：2絕殺塞內加爾，驚險晉級16強。

世足賽／落後兩球起死回生 比利時關鍵罰球絕殺塞內加爾

「歐洲紅魔」比利時32強淘汰賽碰「非洲雄獅」塞內加爾上演戲劇性一役，塞內加爾先取得2：0領先，但比利時在正規賽尾聲靠盧卡庫（Romelu Lukaku）和蒂利曼斯（Youri Tielemans）3分鐘內連進2球追平，延長賽補時階段比利時又獲得關鍵罰球，蒂利曼斯成功踢罰進致勝球，讓比利時以3：2絕殺塞內加爾，驚險晉級16強。

溫網／法網新科女單冠軍爆冷出局 安德瑞娃止步次輪

法網新科女單冠軍、俄羅斯網球女將安德瑞娃（Mirra Andreeva）今天在溫網女單次輪爆冷出局，意外敗給捷克好手卡雷...

世足賽／凱恩梅開二度拯救英格蘭 逆轉民主剛果闖16強

隊史首度打進世界盃淘汰賽的民主剛果，32強碰歐洲傳統強權英格蘭差點爆出大冷門，開賽才第7分鐘就率先攻破球門，加上門將姆帕西（Lionel Mpasi）神勇表現，一路領先英格蘭，不過英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）第75分鐘頭錘破網，第86分鐘再攻進致勝球，「梅開二度」下助隊以2：1逆轉搶下16強門票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。