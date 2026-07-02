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溫網／法網新科球后爆冷出局 安德瑞娃止步次輪

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導
俄羅斯網球女將安德瑞娃在溫網女單次輪爆冷出局。 法新社
俄羅斯網球女將安德瑞娃在溫網女單次輪爆冷出局。 法新社

法網新科女單冠軍、俄羅斯網球女將安德瑞娃（Mirra Andreeva）今天在溫網女單次輪爆冷出局，意外敗給捷克好手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）。

法新社報導，安德瑞娃現年19歲，今年6月才在法網女單封后，奪下生涯大滿貫首冠，在本屆溫網被視為網壇的年輕新星之一，名列第5種子。

相較之下，卡雷茨科娃雖也曾手握法網與溫網女單金盃，但在經歷一段傷病纏身低潮後，世界排名已下滑至第38位，今年在澳網與法網更都在首輪抱恨出局。

不過，卡雷茨科娃今天在溫網中央球場（Centre Court）展現韌性，與安德瑞娃鏖戰兩小時47分鐘，最終以4比6、7比5、6比4上演驚險大逆轉。

卡雷茨科娃晉級溫網女單第三輪後，下輪將上演捷克內戰，出戰巴爾通科娃（Nikola Bartunkova）。

溫網 法網 卡雷茨科娃

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