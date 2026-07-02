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溫網／辛納與莎芭蓮卡雙雙挺進第3輪

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導
網球球王辛納。 法新社
網球球王辛納。 法新社

溫布頓網球錦標賽單打，球王辛納（Jannik Sinner）與球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天雙雙擊敗對手，順利挺進第3輪賽事。

衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）今天擊敗波傑斯（Nuno Borges）為義大利網球史寫下新頁。辛納以7比6、7比6、6比4獲勝，這也是他在大滿貫賽事取得的第95場勝利，超越彼得蘭傑利（Nicola Pietrangeli）成為義大利史上在大滿貫賽事贏得最多男單勝場的選手。

這場比賽讓辛納順利前進至第3輪，比起他第1輪經歷5盤大戰險些爆冷出局，這個直落三的結果顯然是他所希望的。辛納在首輪右腳趾甲受傷、鮮血染紅球鞋的畫面仍令球迷印象深刻。

女單方面，球后莎芭蓮卡今天面對美國的凱斯勒（McCartney Kessler），再一次於大滿貫賽中搶7成功，順利闖進第3輪。

莎芭蓮卡今天僅用33分鐘就拿下第1盤，形勢看似會是一場速戰速決的勝利。然而鬥志頑強的凱斯勒，隨後破了莎芭蓮卡強悍的發球局取得4比2領先，並在5比3時握有2個盤末點。

世界排名57的凱斯勒後來在搶7中也拿到2個盤末點，不過莎芭蓮卡最終把握住自己的第3個賽點，以6比1、7比6拿下勝利，整場比賽歷時1小時39分鐘。

溫布頓 辛納 莎芭蓮卡 籃球

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