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溫網／小威睽違4年重返單打賽 首輪敗給澳洲小將

中央社／ 倫敦30日綜合外電報導
小威廉絲。 路透
小威廉絲。 路透

美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）睽違4年重返單打賽事，今天在溫布頓網球錦標賽首輪一度展現寶刀未老的身手，但未能延續氣勢，最終以3比6、7比6（8/6）、3比6敗給澳洲小將喬因特。

路透社報導，44歲的小威廉絲上次贏得溫網冠軍已是10年前的事。這是她自2022年美國網球公開賽以來首度出戰單打賽事。

她的姊姊大威廉絲（Venus Williams）在觀眾席拿手機記錄這一刻，小威的兩個女兒同樣目不轉睛。

小威說：「能夠回到溫布頓真的很棒。我原本沒預期還能站上這裡。現場氣氛太棒了，踏進賽場那一刻非常美好。我非常享受這裡，也很懷念，這一刻意義非凡。」

20歲的喬因特（Maya Joint）帶著個人近12場賽事僅贏一場比賽的低迷成績踏進中央球場（CentreCourt），但離場時因爆冷擊敗網壇傳奇而沉浸在勝利的喜悅中。

喬因特賽後表示：「老實說我還沒反應過來。我從小就夢想能有這一刻，因此這一切相當瘋狂。」

她笑說：「我昨晚幾乎沒怎麼睡，一直想到凌晨2點才闔眼，都是在想像走進球場的景象。」

「我的腿都不太聽使喚…她的氣場很強，她是傳奇人物。我也不知道自己怎麼會一開賽就打得還不錯。」

喬因特接下來將迎戰大會第29種子菲律賓的伊亞拉（Alexandra Eala）。

小威 溫布頓 溫網

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