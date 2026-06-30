溫網／大坂直美溫網首勝 「追殺比爾」白色和服艷驚全場

網球女將大坂直美今天以一襲白色和服在溫布頓網球錦標賽亮相，她表示靈感來自日本血統與電影「追殺比爾」，隨後她在首輪賽事擊敗對手，成功延續在大滿貫賽事與時尚舞台的兩面出擊。

綜合路透社與法新社報導，大坂直美（NaomiOsaka）今天在迎戰法國對手雅克莫（Elsa Jacquemot）前，先以繡有鶴與櫻花圖案的白色和服現身。這套服裝設計取材日本剪紙藝術，並以傳統的花卉髮簪相搭。

大坂直美換下和服後，以6比1、7比5擊敗對手順利晉級。她賽後表示，自己的文化背景，加上溫布頓嚴格的全白著裝規定，共同激發今天在服裝設計上的靈感。

她同時也說，「我很愛電影『追殺比爾』（KillBill），然後憶起完全迷上劉玉玲（Lucy Liu）飾演的角色，她穿著一件全白和服，我記得當時覺得那真的太酷、太美了。」

「這是我對那個形象的詮釋，也是我對日本的敬意與熱愛。」

大坂直美過去曾與多名時裝設計師搭配，在澳網以水母為主題設計造型，在法網則穿上以艾菲爾鐵塔為靈感的金色禮服。

她此次溫網則是與日本設計師八木華奈（HanaYagi）合作。這位4次大滿貫贏家，坦承如此注目的衣服的確讓她感到壓力，希望亦能延續在球場上的勝利。