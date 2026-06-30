聽新聞
0:00 / 0:00
溫網／首輪險爆冷 球王辛納染血苦戰5盤勝出
溫布頓網球錦標賽男單首輪，尋求衛冕的現任球王辛納面對塞爾維亞好手凱茨曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）意外陷入苦戰，鏖戰5盤才擊敗對手，驚險逃過首輪爆冷出局。
法新社報導，辛納（Jannik Sinner）一度瀕臨淪為溫網史上第3位首輪即遭淘汰的男單衛冕者。不過這位義大利籍當今世界球王在1比2落後下展現強大韌性，最終以4-6、6-3、6-7（6）、6-2、6-3完成逆轉。
在這場歷時3小時28分的大戰期間，他一度不自然跌倒導致右腳受傷，甚至被捕捉到他球鞋滲血的畫面。當時辛納痛得大叫一聲，一度躺在地上數秒，之後才又重新投入比賽。
由於兩屆溫網冠軍艾拉卡茲（Carlos Alcaraz）因今年4月手腕傷勢而缺陣，讓辛納成為這屆溫網男單的奪冠熱門。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。