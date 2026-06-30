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溫網／首輪險爆冷 球王辛納染血苦戰5盤勝出

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導
現任球王辛納溫網首輪苦戰五盤逆轉過關。 美聯社
現任球王辛納溫網首輪苦戰五盤逆轉過關。 美聯社

溫布頓網球錦標賽男單首輪，尋求衛冕的現任球王辛納面對塞爾維亞好手凱茨曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）意外陷入苦戰，鏖戰5盤才擊敗對手，驚險逃過首輪爆冷出局。

法新社報導，辛納（Jannik Sinner）一度瀕臨淪為溫網史上第3位首輪即遭淘汰的男單衛冕者。不過這位義大利籍當今世界球王在1比2落後下展現強大韌性，最終以4-6、6-3、6-7（6）、6-2、6-3完成逆轉。

在這場歷時3小時28分的大戰期間，他一度不自然跌倒導致右腳受傷，甚至被捕捉到他球鞋滲血的畫面。當時辛納痛得大叫一聲，一度躺在地上數秒，之後才又重新投入比賽。

由於兩屆溫網冠軍艾拉卡茲（Carlos Alcaraz）因今年4月手腕傷勢而缺陣，讓辛納成為這屆溫網男單的奪冠熱門。

辛納 溫布頓 塞爾維亞

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