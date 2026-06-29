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溫網／小腿疲勞性骨折 地主一姊最後一刻宣布退賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「英國甜心」瑞度卡努宣布退出溫網。 路透社
「英國甜心」瑞度卡努宣布退出溫網。 路透社

草地大滿貫溫布頓台灣時間今天晚上6點正式開戰，但地主球星「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）在最後一刻卻宣布退出，她因右小腿疲勞性骨折，無法參與在家鄉舉辦的年度盛事。

23歲的瑞度卡努在英國當地星期天晚上10點左右宣布退賽休息，若是如期出賽，她今天首日賽程就要在第一球場上陣。

2021年美網驚奇奪冠的瑞度卡努，今年溫布頓列女單第30種子，但迎接大賽前卻遇傷勢，她表示盡了所有努力只希望站上起跑線，但晚上最後一次檢查發現，一直忍受的小傷已經變成疲勞性骨折，「醫生建議我不要再勉強自己了。」

身為目前英國「一姊」，瑞度卡努上周三卻被發現穿著保護靴，周四和周五也疑似因脛骨問題無法下練，儘管周六下場和團隊進行了1小時的訓練，右小腿纏著繃帶的她提早結束和俄羅斯林絲卡雅（Anna Kalinskaya）的對練，最終身體仍沒趕上溫布頓。

正式宣佈退賽前，瑞度卡努還曾和媒體說，願意冒著受傷風險登上全英俱樂部賽場，但受限檢查結果，她也只能強顏歡笑宣布退賽決定。

「在所有家鄉父老前打溫布頓，對我來說意義非凡，所以這真的讓我難以接受。」溫布頓前還打進女王草地賽決賽的瑞度卡努說。

溫布頓 英國 瑞度卡努

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