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委內瑞拉強震逾2000死 臨時總統否認救災反應慢

中央社／ 中央社

委內瑞拉北部沿岸上週遭連環雙震重創，造成逾2000人罹難，面對官方救災行動連日遭廣泛批評，臨時總統羅德里格斯今天強烈否認政府反應過慢。

路透社報導，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在美國推翻前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後上台，她舉行自1月就任以來的首場記者會時表示：「儘管我們知道國內可能會發生地震，但這場天災的規模是我們始料未及的。我們並沒有等上一天、兩天或三天。我們是立即採取行動。」

羅德里格斯說，她的政府在地震發生數小時內發布緊急命令，啟動民防與緊急應變機制。這波連環地震是在6月24日發生，規模分別為7.2與7.5，兩起地震相隔不到1分鐘。

她還表示，在受創最嚴重的沿海州拉圭拉州（LaGuaira），幾乎所有地方官員都在建築物倒塌化成瓦礫堆時罹難。

她說，死亡人數攀升至2595人，並指出政府尚未結束搜救行動。她在擠滿數十名國際媒體的記者會上說：「我們仍然可以找到生還者。」

羅德里格斯並未透露目前仍失聯的人數。截至今天傍晚，在一份非官方但廣泛使用的線上名單中，仍下落不明的人數已降至約3萬8500人，而在地震發生後的頭幾天，這個數字一度接近6萬人。

國家電視台經常播出羅德里格斯與軍方和安全官員會面的畫面，同時有軍警在拉圭拉州主要道路上巡邏，有時候還會負責指揮交通。

不過，這場天災的因應行動主要由民間人士主導，其中許多是志工。

災後數日，地震災民仍徒手或使用鏟子和十字鎬，試圖挖出遭埋的親人，在現場協助的還包括消防員、民防部隊、數千名外國救援隊成員、實習醫師、護理師、平常擔任老師、獸醫的一般民眾，以及偶爾會出現的軍人。

拉圭拉州一個大型公共住宅計畫中，共有6棟大樓在地震中倒塌，與民眾一同在現場搜救多日的軍人告訴路透社，他們是自願前來協助。許多救援人員譴責，現場缺乏移開巨大混凝土塊所需的重型機械。

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