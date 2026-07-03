美擋下馬查多返委內瑞拉 批她想蹭震災政治投機

委內瑞拉6月24日發生毀滅性地震後，滯留海外的反對派領袖馬查多原本計劃返國，但在美國介入下夭折。美方覺得馬查多想趁救災謀取政治利益，會造成美國在委內瑞拉當地的困擾。

華爾街日報引述知情人士透露，一架私人飛機6月26日自美國維吉尼亞州起飛，準備將馬查多（MariaCorina Machado）送往加勒比海的荷屬古拉索（Curacao Island）。去年12月秘密出走的馬查多原本打算從古拉索啟程返回委內瑞拉，認為可藉賑災之便結束流亡。

但知情人士表示，飛機起飛約1小時後，包機公司的調度人員突然通知機組人員，在飛越北卡羅來納州上空時掉頭，飛返華府地區。馬查多及幕僚對此震驚不已，一行人本以為川普政府已放行讓她返國。

川普政府今年1月3日閃電逮捕當時委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並將他押回美國受審後，馬查多就一直籌畫返回委國重新推動總統選舉。

然而馬查多堅持此刻返國激怒部分白宮官員，認為她此舉會引發新的政治危機。美國國務院一名發言人表示，此刻將爭議性的政治議題帶入災後局勢，不利救災。

Axios新聞網披露，馬查多在委內瑞拉發生毀滅性地震後屢次試圖返國，想藉機公開活動，此舉引發川普政府高層強烈不滿。美方官員們表示，馬查多返國恐徒增美國國務院麻煩，也可能在美國協助救災之際，進一步升高委內瑞拉的政治緊張局勢。

一名美方高層說：「這是政治投機，且令人作嘔。」另一名官員說：「她想拍下自己分發美方援助物資的照片，全然是想為自己謀取私利。」

馬查多去年獲頒諾貝爾和平獎，並秘密出境前往挪威領獎。在美軍逮捕馬杜洛後，馬查多還象徵性地將自己的和平獎獻給美國總統川普。然而川普政府對扶持馬查多上台興趣不高，選擇繼續與馬杜洛的副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作。

地震災變後，美國駐委內瑞拉最高外交官巴瑞特（John Barrett）接受西語頻道「環球電視台」（Univision）訪問表示，美國對當地政府「極具信心」。

馬查多目前持過期委內瑞拉護照待在美國。她一直遊說美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、副國務卿藍道（Chris Landau）、佛羅里達州邁阿密地區的共和黨國會議員及白宮官員，希望協助她返回委內瑞拉。

Axios披露，但馬查多如此奔走遊說卻弄巧成拙。一名美方官員說：「盧比歐已快被她逼瘋了。她必須有耐心，但就是沉不住氣，這讓他感到抓狂。」

知情人士透露，馬查多告訴美方，希望在地震的災後援助扮演一定角色，但美方並不認同，雙方之間的緊張關係也達到高點。

一名美方高層說：「事情不是援助那麼簡單。她希望我們保證她的人身安全。她想站在美軍陸戰隊旁，如此就不會出事，且看起來像她才是掌權的人。但這種操作豈不形同我們在扶植她上台嗎？」

馬查多6月26日本想從維州馬納薩斯（Manassas）飛往荷屬古拉索，作為入境委內瑞拉的跳板。一名美國官員透露，剛開始荷蘭當局誤以為馬查多是在美國授意下經古拉索返國，但在美方向荷蘭澄清此舉並非美國授意後，她的包機被迫折返。

後來6月28日，馬查多又跑到巴拿馬並再次嘗試飛往委內瑞拉首都卡拉卡斯，但仍未成功。巴拿馬航空（Copa Airlines）拒絕讓她登機。

馬查多6月29日在社群媒體發影片向委內瑞拉人民喊話：「我希望回到委內瑞拉，陪伴大家。這個政權想阻止我返回委內瑞拉，也想阻止成千上萬希望返國協助救災的委內瑞拉人民回國。」

消息人士指出，美國政府預期馬查多很快還會再次嘗試回委內瑞拉。美方官員表示，馬查多如此「積極」已帶給美國國務院負擔，若因此引發委內瑞拉內部動亂，可能造成嚴重後果。

美方官員說：「外界擔心還會有上千罹難者被挖出，數以萬計災民只能住在帳篷裡、無家可歸。當我們專注協助應對這場災難時，她卻拿這件事當自己的舞台。國務院正主導委內瑞拉史上規模最大的災後重建。現在絕不是讓馬查多把這場災難當成政治工具的時候。」