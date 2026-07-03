委內瑞拉強震夷平建築 警衛受困8天奇蹟獲救

中央社／ 卡蒂亞拉馬2日綜合外電報導

委內瑞拉致命強震傳出振奮人心的消息。數百名來自各國的搜救人員，今天成功救出受困瓦礫堆8天的警衛吉爾（Hernan Gil），他的妻子直呼「這簡直是奇蹟」。

法新社報導，委內瑞拉6月24日發生強震，位於沿海地區的卡蒂亞拉馬（Catia La Mar）幾乎被夷為平地。在當地工作的吉爾被埋在瓦礫堆中，因為他所處的7層建築已成廢墟。

經過一番艱苦的救援行動，吉爾被用擔架抬出，距離地震發生已有8天。受困如此之久後生還，相當不易。

「這簡直是一個奇蹟，」吉爾的妻子龔薩雷茲（Gusbimar Gonzalez）表示。「我完全不敢相信，因為這是我第一次看到這麼多國家團結在一起，只為救一個人。」

來自委內瑞拉、智利、美國、葡萄牙、哥斯大黎加、薩爾瓦多和墨西哥7國的救援隊伍，3天3夜不停工作，最後終於接近吉爾身邊。

救援隊伍透過軟管為吉爾輸送10多公升的水，安裝氣管為他供應氧氣。

救援行動最後階段，約有30人在清理瓦礫，2名救援人員還掘出1條長達3公尺的隧道。

「要找到遇難者確切位置並不容易，」智利救援隊隊長維拉（Cristian Vera）表示。

然而，儘管救援行動有好消息傳出，像是地震發生6天後發現1名3歲男孩，但找到更多倖存者的機會已很渺茫。

墨西哥消防員兼搜救犬訓導員龔薩雷茲（CesarGonzalez）帶著2隻搜救犬，「1隻負責搜尋倖存者，另1隻負責尋找屍體。就在2天前，我們還充滿希望。現在，想要找到倖存者簡直要靠奇蹟。」

許多人無家可歸，食物和水日益匱乏，醫院不堪負荷，專家警告疾病爆發的風險。

官方公布的死亡人數接近2300人，此外仍有大量人員失踪。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）先前呼籲籌集5000萬美元，為約50萬民眾提供3個月糧食。

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