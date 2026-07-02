委內瑞拉強震警衛受困7天仍生還 各國救難隊拚搶救

委內瑞拉雙震至今第7天，各國救難隊馳援。今天深夜，數百名搜救人員仍持續搶救受困7層樓建築廢墟中的43歲男子，他受困7層樓建築的廢墟中長達一週仍生還。

法新社報導，這名43歲男子吉爾（Hernan Gil）是個警衛，他在地震中受困於建築物下方的警衛亭。

在這次委內瑞拉強震中，位於沿海地區的卡蒂亞拉馬（Catia La Mar）幾乎被夷為平地。

來自委內瑞拉、智利、美國、葡萄牙、哥斯大黎加、薩爾瓦多及墨西哥等7國的搜救隊，過去3天以來不分晝夜努力，試圖救出吉爾。

到了今天深夜，搜救人員距吉爾所在位置已不到1公尺。

智利消防局在社群媒體Instagram上發布一段吉爾受困警衛亭的影片，影片中他戴著口罩、右眼充血發紅並轉頭看向鏡頭。

吉爾的妻子龔薩雷茲（Gusbimar Gonzalez）告訴法新社：「這真的是奇蹟…我完全不敢相信，因為這是我第一次看到這麼多國家團結在一起，只為了救一個人。」

救難人員自6月29日起，便持續以木材和鐵件加固這棟建築，防止已傾斜的建築倒塌，同時不斷提供吉爾飲水，並安裝一根管子為他提供空氣。

智利救援隊隊長維拉（Cristian Vera）告訴法新社，「這棟建築的進入路線相當複雜」，由於卡著一根「非常大的柱子」，救援人員要抵達受困者所在位置並不容易。

委內瑞拉強震已造成至少2300人罹難，還有許多人下落不明。