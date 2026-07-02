影／委內瑞拉強震破2000死！家屬翻屍蛆認親 港口停屍駭人景象曝

紐約時報報導，委內瑞拉6月24日接連發生規模7.2與7.5強震，兩起地震相隔僅39秒，造成嚴重死傷。罹難人數已增至2295人、逾1.1萬人受傷，但實際死亡人數恐逼近4000人。

重災區拉瓜伊拉一座港口被迫改成臨時停屍間，遺體一排排躺在地上，當局只能動用平時運送肉品的冷藏貨櫃暫存遺體。家屬為尋親被迫親手翻開爬滿蛆蟲的屍袋，停屍間有上百具無名屍；部分私人火化費用更喊到近台幣3萬，讓家屬在喪親之痛外，還得承受沉重負擔。

法醫人員與援助官員指出，實際死亡人數恐怕更高。卡拉卡斯主要停屍間的2名醫師估計，真正罹難人數可能接近4000人。災後最初幾天，救難人員與志工仍徒手挖掘瓦礫想找到更多生還者；如今希望逐漸渺茫，現在更迫切的任務是找回數千名罹難者屍體、確認身分，並安排後續安葬。

重災區拉瓜伊拉（La Guaira）慘況尤其嚴重。當地一座被烈日曝曬的港口，如今被迫改成臨時停屍間。當局6月27日起把遺體從醫院移往港口貨櫃場，讓國家法醫機構集中處理。港區大型帳篷下，醫師依規定進行驗屍，完成後遺體才能埋葬或火化；司法警察則替罹難者拍照、採集指紋，協助確認身分。

6月29日在港口外，卡車仍不斷送來棺木。從安全管制區外望去，可以看見一排排遺體並列躺在地上。由於專用冰櫃不足，現場警員與熟悉作業的航運業人士透露，當局只能動用平時用來運送肉品及易腐貨物的冷藏貨櫃，暫時存放等待辨識的遺體。

32歲的蘇亞雷斯（Daniely Pastora Hurtado Suárez）說，她花了5天、輾轉多家醫院尋找丈夫，最後才到拉瓜伊拉港口的臨時停屍間。現場瀰漫屍臭，許多遺體嚴重變形，她差點帶錯遺體回家。

另一名男子林孔（José Rincón）表示，他花了3天在港口一具具腐爛遺體間尋找孫子，還得親手拉開已經鼓脹、爬滿蛆蟲的屍袋。現場另有4個冷藏貨櫃，裡面存放更多罹難者遺體。他說：「他們全都被隨便丟在那裡，毫無區分。」

卡拉卡斯的2名法醫表示，他們每天接收40至80具遺體，包括從倒塌建築中獲救、送醫後仍不治的傷者，以及由親屬從拉瓜伊拉送來的遺體。截至6月29日，停屍間仍有150具遺體，其中130具是無名屍。

醫師指出，拉瓜伊拉每天約處理750具遺體，約50名法醫人員每天通勤支援。許多罹難者被倒塌建築壓得嚴重變形，已難以靠外觀辨認，只能仰賴指紋採集技術；家屬則在遺體上尋找刺青、痣、髮型、美甲等特徵，希望找到親人。

隨著死亡人數持續增加，遺體後續處理也成難題。部分家屬表示，私人火化報價介於400至850美元（約台幣1.2萬至2.7萬），對多數委內瑞拉人而言難以負擔。卡拉卡斯停屍間醫師表示，政府已提供免費火化；若罹難人數繼續攀升，集體墓穴仍可能成為當局選項。

不過，委內瑞拉感染症學會敦促勿集體埋葬，因為可能增加傳染病風險，也會讓身分辨識更困難。

烏爾塔多說，由於罹難者太多，當局已開始火化部分無人認領遺體。她擔心之後可能再也無法領回丈夫遺體，因此借了850美元，委託私人殯儀館火化丈夫、保留骨灰。

「身為家屬，你會希望至少留有摯愛的一部分，」她說，「有個地方可以去、可以哭、可以獻花。這是任何人都至少應得的。」