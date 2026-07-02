委內瑞拉男童地震6天後獲救 阿姨淚眼重逢

委內瑞拉一名2歲男童在地震受困瓦礫堆6天後獲救。他的阿姨與男童重逢時難掩激動，並期盼男童失蹤的父母也能平安獲救。

英國廣播公司（BBC）報導，2歲男童莫蘭（KleiberMoran）6月30日清晨在委內瑞拉北方拉圭拉州（LaGuaira）的住家中，被約旦搜救團隊從斷瓦殘垣中救出。

委內瑞拉6月24日不到1分鐘內發生兩起規模7以上地震，罹難人數仍不斷攀升。代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，莫蘭獲救堪稱「國人的希望之源」。

莫蘭23歲的阿姨沙勉托（Andreina Sarmiento）告訴BBC：「我將像慈母一樣照顧莫蘭，直到我姐姐獲救，這也是我們所至盼。」

沙勉托在首都卡拉卡斯的醫院裡牽著外甥的手，坐在他身旁說道：「我不斷向神禱告，求祂賜給我力量。我沒當過母親，而他只有2歲。」

沙勉托與外甥重逢前接到友人從拉圭拉來電，告訴她莫蘭獲救的消息，她聞訊後在地上放聲大哭。當莫蘭一看到沙勉托時，馬上就輕喚阿姨。

沙勉托表示，她剛到醫院時，莫蘭「驚魂未定，不斷尖叫」，但後來就一覺到天亮，到今天已平靜下來，「他今天給了我一個輕吻，和我說話，告訴我他哪裡痛」。

沙勉托笑著告訴BBC：「他全身沒有一處骨折，一切都很好，只有手臂與雙腳有一些擦傷，此外就沒有其他的了。」儘管與外甥重聚，沙勉托仍表示姊姊尚未獲救，令她傷心。

沙勉托提到，她和31歲的姊姊非常親，每天都會視訊通話。因姊姊總是把莫蘭帶在身邊，因此沙勉托相信姊姊一定也在瓦礫堆中，就在外甥附近，「就像他們找到我外甥一樣，我有信心他們也會找到我的姊姊和姊夫。」