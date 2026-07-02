2千多人喪生、萬人下落不明…委內瑞拉強震後災情持續惡化 總統宣布全國哀悼7天

委內瑞拉發生雙強震滿一週，搜救人員表示，尋獲更多生還者的希望逐漸渺茫，倖存者同時面臨嚴重糧食短缺和疫情危機。委內瑞拉臨時總統羅德里格斯宣布，自當地時間今天下午6時起展開7天全國哀悼，以悼念罹難者。

法新社報導，這次地震已造成2000多人喪生，目前仍有數萬人下落不明。羅德里格斯（DelcyRodriguez）在Telegram發文表示，「委內瑞拉因這場毀滅性地震造成大量生命損失而悲痛萬分」，並宣布全國哀悼7天。

在災情最嚴重、位於首都卡拉卡斯（Caracas）北方的拉圭拉（La Guaira），大多數倒塌建築物都被標記上代表「死者」（Deceased）的字母D，意味著搜救人員已完成搜索，未發現生命跡象。

西班牙救援隊指揮官羅德斯（Javier Rodes）說：「對於已無生還希望的地方，不要再浪費時間。」他的搜救犬「納拉」（Nala）也曾在瓦礫中搜尋，但始終未能找到生命跡象。

但仍有奇蹟發生，1名3歲大男童昨天被救出，在委內瑞拉逾百年來最強地震發生6天後仍奇蹟式生還，但專家指出，受困民眾通常難以存活超過72小時。

拉圭拉州的卡拉巴勒達鎮（Caraballeda）居民拉費爾（Jose Rafael）站在兒子失蹤的廢墟旁悲痛地說：「這裡不會再有人走出來，不論生或死。」

委內瑞拉國會議長豪爾赫．羅德里格斯（JorgeRodriguez）今天表示，罹難人數已增至2295人，逾1.1萬人受傷，近1.3萬人無家可歸。

根據聯合國估計，目前仍有約5萬人失聯。

美國國家航空暨太空總署（NASA）公布的衛星初步分析，這兩起地震可能已損毀或摧毀約5萬8870棟建築物。

美國數個月前推翻前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，委內瑞拉仍處於脆弱的政治過渡期，並持續承受華府要求開放石油及其他天然資源的壓力。

美國南方司令部（U.S. Southern Command）指揮官杜諾文（Francis Donovan）指出，目前約有2000名美方人員投入救災。

來自世界各地的搜救隊也陸續抵達協助救援，許多災民對政府災後反應遲緩感到憤怒。

由於生活秩序崩潰，災民如今最迫切的問題已從搜救轉為生存，許多人流離失所，食物與飲水日益短缺。

18歲攤販丹阿瑪斯（Daniela Armas）在一處收容中心排隊領取食物後說：「這裡會發放物資，但有時大家幾乎為了搶食物打了起來，就像鬥雞一樣。」

除了糧食危機外，災後疫情爆發也令人憂心。世界衛生組織（WHO）發言人林德梅耶（ChristianLindmeier）表示，委內瑞拉醫療體系目前承受「極大壓力」。